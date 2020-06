La historia del portero con más tarjetas rojas que partidos jugados

Tommaso Berni, portero suplente del Inter de Milán fue expulsado el domingo en el encuentro de la Serie A entre el Inter y Parma. El arquero de 37 años se ganó la tarjeta roja por sus protestas airadas al cuarto árbitro, lo curioso es que el veterano jugador italiano suma dos expulsiones con el club de Milán sin haber disputado un sólo minuto en encuentros oficiales. La atípica temporada del coronavirus continúa presentando no sólo récords históricos desde la parte negativa, sino también insólitos.

Berni fue expulsado por primera vez en esta el pasado 26 de enero, después de un irónico apretón de mano al árbitro, que minutos antes había mostrado la cartulina roja a su compañero de equipo Lautaro Martínez. El veterano portero se ha ganado así una merecida fama por sus continuas protestas a los árbitros y a pesar de no estar sobre el terreno de juego, nunca pasa por desapercibido en el banquillo del Giuseppe Meazza.

El Inter de Milán fichó al italiano en el 2014, con el objetivo de convertirle en el suplente de Samir Handanovic, figura del club bajo los tres palos. No obstante el arquero que debutó de manera profesional en 2003 con el Ternana, no ha tenido la oportunidad de debutar esta temporada, sin embargo eso no le quita mérito en la parte salarial, ya que cobra más de 250 mil dólares al mes.

Berni inició su carrera como futbolista en las categorías inferiores del Inter de Milán, sin embargo su debut lo consiguió con la camiseta del Ternana, equipo en ese entonces de la Serie B, y con quien tuvo minutos de forma regular. Posteriormente formó parte de la Lazio y Sampdoria, durante tres temporadas, no obstante en ambos equipos tuvo un papel secundario y sin oportunidad de disputar muchos minutos. El arquero no consiguió jugar más de nueve partidos en la Serie A con ambos equipos; de ahí que sorprendiera su fichaje por el conjunto neroazurro, donde cumple ya seis años sin debutar en encuentro oficial.