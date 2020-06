Ana Bárbara de luto. Esto dice al perder a un familiar por Covid-19

La cantante Ana Bárbara y su familia está pasando por un momento difícil. Así lo dio a conocer en sus historias de Instagram donde dijo que acaban de perder a un tío a causa del Covid-19, que ha afectado a más de 10 millones de personas en el mundo.

“Desafortunadamente y lo lamento mucho, hace una hora me enteré que un tío perdió la batalla contra el coronavirus en Mazatlán, Sinaloa”, anunció. “Abrazo profundo a la familia, de verdad que es lamentable la cantidad de víctimas”, dijo la intérprete.

Solo en México hasta este martes se reportan más de 224 mil casos positivos de coronavirus, de los cuales han perdido la vida más de 27 mil, incluido el tío de la cantante en esta cifra.

Ana Bárbara aprovechó para recordarle a todos sus seguidores que es importante que no nos confiemos. «A mí me ha pasado, de pronto me quiero quitar el tapabocas, ya me cansé, ya me harté… ¡No lo hagamos! Y si podemos, estar la mayor parte del tiempo en la casa y si hay que salir, regresar y tener todos los cuidados, se los digo de todo corazón”, expresó.

Añadió que si «tú realmente tienes el sistema inmunológico muy fuerte y no tienes otras enfermedades, pues puedes librarla”, pero recordó que la realidad es que no todos tienen la misma suerte, por eso lo mejor es cuidarse.