¿Qué fue lo que le ayudó a superar el Covid-19?. Esto fue lo que contó Sheynnis Palacios

Sheynnis Palacios, Miss Mundo Nicaragua 2020, reveló en sus redes sociales que se ha recuperado «poco a poco de los síntomas del virus que nos ha afectado de gran manera» a los nicaragüenses y a nivel mundial.

La reina de belleza dio a conocer a finales de mayo que estaba en cuarentena porque tenía Covid-19. «Al principio pensé que era solo un resfriado, algo pasajero, pero a medida que pasaba el tiempo me sentía peor, quiero decirle que tengo síntomas de Covid-19», escribió en ese momento.

Ahora, Palacios dice que una de las cosas que la ayudó a salir adelante es que se informó «muy bien sobre los síntomas, el estrés y cómo debía ser mi comportamiento, es decir qué hacer y qué no hacer en diferentes situaciones», por lo que se apoyó con la información que brinda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este fin de semana Sheynnis salió de su casa, «con todas las medidas de prevención», y expresó que al llegar a su destino (El Crucero, Managua) sintió que la naturaleza la abrazó.

«El viento corrió por mis mejillas y respiré profundamente, en ese momento me dije, que afortunados somos, gracias Dios por la vida que nos regalas cada mañana al despertar, no me cansaré de decirles, valoremos los pequeños detalles que tenemos en nuestro día a día», añadió.

Ella finaliza su mensaje esperando que todos sus seguidores estén tomando sus respectivas medidas de prevención y se estén cuidado para evitar un mayor número de contagio, recordando que «la salud está en nuestras manos».

Hasta este martes, el Ministerio de Salud en Nicaragua reportó 349 casos positivos de coronavirus, así como 9 muertes en la última semana para un total de 2,519 casos y 83 muertes. Aunque organismos independientes dicen que las cifras son mayores.