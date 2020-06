Manuel Medrano sobre «Cielo»: «Este tema conecta dos culturas y diferentes géneros musicales»

El cantante colombiano Manuel Medrano expresó que lanzar el tema «Cielo» junto productor neoyorkino Nile Rodgers es un sueño hecho realidad y espera que todas las personas sean parte de este sueño al escuchar su canción.

«Soñar para mí es trazarte una meta, es trabajar para conseguirla, pero lo que convierte esa meta en un sueño es que esa genere un impacto importante en ti, en tu vida, pero también en la vida de los demás, para mí eso es un sueño», dice el intérprete de «Bajo el agua» a LA PRENSA.

Y es que Medrano siempre ha sido admirador del funk por años, por esa razón pensó en Rodgers para producir su nuevo sencillo. Empezaron a trabajar vía correo electrónico y completamente a distancia «Esta canción es un sueño porque es con uno de mis artistas favoritos, porque conecta dos culturas, tanto la suya como la mía, conecta diferentes géneros musicales que se han venido transformando en el tiempo y la idea principal de hacer música es llenar de alegría los corazones de las personas», expresó.

La invitación para Rodgers, fundador de la banda soul funk Chic y productor “Let´s Dance” de David Bowie, “Like a Virgin” de Madonna y más recientemente “Get Lucky” de Daft Punk, surgió «como una idea al aire», dijo el colombiano, pero la canción le gustó tanto a Rodgers que no solo accedió a producirla, sino que participó con un riff de guitarra.

Medrano espera que todas las personas sean parte de su sueño al escuchar la canción en su celular, la radio, la televisión, en casa, o con los amigos.

El tema, que tiene un video en versión animada que fue dirigido por Dedouze Blender animators (Dedouze & Roberto Gomes) de la compañía de vídeos francesa “Temple Caché”, forma parte de su nuevo álbum dedicado al amor y las emociones propias, mismo que ha estado trabajando desde antes de la pandemia del coronavirus y en el que asegura incluirá otras colaboraciones importantes.