Facebook prohíbe red ligada a ultraderechista Boogaloo

Facebook prohibió una red estadounidense «violenta» y «antigobierno», con cierto vínculo al movimiento de extrema derecha Boogaloo, cuyos seguidores han participado portando armas en protestas recientes, informó la compañía este martes (30.06.2020).

El grupo castigado es una facción diferenciada del movimiento Boogaloo que activamente busca cometer actos de violencia, dijo Facebook en una publicación en un blog.

La medida significa el «paso más reciente en el compromiso de prohibir a las personas que proclaman una misión violenta» haciendo uso de la plataforma social, agregó.

El gigante de las redes sociales clasificó al movimiento en la categoría «individuos y organizaciones peligrosas».

Facebook has banned hundreds of accounts, groups and pages that it said were linked to the Boogaloo movement, a loosely organized extremist collective whose members have occasionally shown up armed to racial justice and anti-quarantine protests https://t.co/db7n1hCveB

— CNN (@CNN) June 30, 2020