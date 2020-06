Rosario Murillo prometió un «19 de Julio innovador y diferente». ¿Cuáles son las novedades que podría traer?

Los opositores apuestan a que lo único diferente este próximo 19 de julio será que Daniel Ortega no llegará físicamente a la plaza y dará su habitual mensaje de esta fecha de forma virtual o televisiva, lo que no tiene nada de» hermoso, ni novedoso ni innovador», como anunció su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

El 19 de julio en Nicaragua se conmemora la caída de la dictadura somocista, que este año cumplirá 41 años. El acto conmemorativo se ha realizado sin falta en una plaza de la capital, donde acuden miles de ciudadanos procedentes de todo el país, la mayoría empleados estatales forzados a ir a riesgo de perder su trabajo si no lo hacen.

Pero este año, debido a la pandemia del Covid-19, se espera algún cambio tanto de parte del régimen de Daniel Ortega, como de la población que generalmente asiste. El nuevo coronavirus o Covid-19 es una enfermedad altamente contagiosa y mortal, por lo cual se recomienda evitar las aglomeración para impedir su propagación.

No obstante, Nicaragua es uno de los pocos países del mundo que sigue promoviendo reuniones y actividades públicas en medio de la pandemia. El régimen de Ortega se niega a aceptar la gravedad de esta enfermedad e insiste en que los accidentes de tránsito, el VIH, el hambre, las muertes por ahogamiento y otras enfermedades matan más que el Covid-19.

Murillo adelantó el pasado miércoles 24 de junio que «será un julio hermoso, novedoso, innovador», pero no aclaró qué significa eso. La opositora y miembro de la Unidad Azul y Blanco (UNAB) Violeta Granera criticó que se realice una celebración en medio del luto que ha dejado el Covid-19 en centenares de familias nicaragüenses.

Nicaragua registra 2,170 casos de Covid-19 y 74 personas muertas por la pandemia hasta el martes 23 de junio, según el último informe del Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, registros independientes aseguran que son casi 6,000 contagiados y más de 1,600 personas que murieron con síntomas de Covid-19.

«No veo cómo pueden hacer una ‘celebración hermosa’ cualquiera que sea, en medio de la tragedia que está viviendo Nicaragua. Y mucho menos de un grupo político que tiene el claro rechazo del 70 por ciento de la población, con justificada razón. Ahora, lo de ‘diferente e innovador’ creo que les será muy necesario para esconder ese rechazo y la molestia de su propia gente a la exposición al contagio a la que las han sometido», manifestó Granera.

El dilema del dictador

Mientras los trabajadores públicos y los militantes sandinistas son convocados a participar en actividades, marchas y reuniones, Ortega y su esposa están resguardados en su casa. El politólogo José Antonio Peraza dijo que Ortega y Murillo se enfrentan a un dilema ético, porque le pide a sus militantes que hagan lo que ellos no hacen.

«Mientras le piden a su militancia que continúe movilizada, que continúe celebrando la ‘sacrosanta’ celebraciones sandinistas partidizadas, ellos se van a resguardar. Yo puedo asegurarle que Daniel Ortega no va a participar en el 19 de julio y si participa, va ser metido en una burbuja, por lo tanto, si yo fuera un militante sandinista me sentiría mal, porque mis jefes me demandan los sacrificios mayores. Me demandan movilización y participación, mientras ellos están escondidos porque le tienen miedo al coronavirus», dijo Peraza.

Les encanta crear expectativas

El sociólogo Cirilo Otero manifestó que a la pareja Ortega Murillo le gusta aparentar sorpresa para mantener la atención de sus adeptos. Otero dijo que particularmente no tiene ninguna expectativa de que este 19 de julio vaya haber algo diferente o cambie algo en el curso autoritario que ha tenido el gobierno orteguistqa.

«Lo mismo que puede decir físicamente, puede decirlo a través de la televisión. En general, los nicaragüenses ya no esperamos nada importante que pueda decir el señor Ortega, porque efectivamente siempre se va por otro lado y no se ubica con la realidad y con los acontecimientos y demandas de población», dijo Otero.

Lo que sí espera el sociólogo es que no llamen a concentraciones masivas, y si lo hacen, que la gente no atienda la convocatoria, para evitar los contagios masivos de Covid-19.

Hasta ahora, el régimen de Ortega Murillo no ha parado de llamar a reuniones y actividades públicas, aunque ellos no aparecen públicamente en las actividades. Por eso Otero también está seguro que Ortega no participará de manera física en el acto del 19 de julio.

«El señor Ortega es una personas muy enferma, no se debe asolear, ni debe estar en contacto con la demás gente y además, ellos saben que la pandemia es una realidad. Entonces por eso van a decidir hacerlo por la televisión o a través de un video», dijo Otero.

Un atentado a la salud

El analista político Eliseo Núñez Morales consideró que el cambio que se verá este 19 de julio no será pensando en la protección ciudadana, sino en el bienestar de los dictadores.

También advirtió que la concentración masiva de los militantes en una plaza en este momento es un atentado a la salud debido al Covid-19. Núñez cree que pocos serán los que atiendan la convocatoria, por eso proyecta que convocarán actividades desconcentradas, para disimular la rala asistencia.