Testigos de la Policía Orteguista en caso Ometepe callan sobre agresión a opositores procesados

Siete testigos policías pasaron este lunes durante la segunda audiencia de juicio contra cinco habitantes de Ometepe opositores al régimen de Daniel Ortega, quienes no lograron explicar porqué la población se fue contra ellos y se «armó una trifulca», como aseguró uno de los testigos, sobre los hechos ocurridos el 19 de abril en el parque de la comunidad Esquipulas, en la isla de Ometepe.

El juicio contra Amilcar Cerda Cruz, Juana Estela López Alemán, Edwin Javier Mora Cajina, Edman Jean Carlos Mora Ortiz y Justo Emilio Rodríguez López, éste de 68 años, todos originarios de Esquipulas de Ometepe, se desarrolla en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua.

«Unos testigos no se acuerdan de nada. Otro reconoció que lo que hubo fue una trifulca porque la población los atacó y les preguntamos ‘porqué el pueblo los atacó’ y no supieron responder. Un pueblo no los va ha atacar por gusto, fue porque llegaron con violencia agrediendo a los jóvenes que estaban celebrando el segundo aniversario del 19 de abril», dijo la abogada Yonarqui Martínez.

Según Martínez, los testigos se referían a los procesados de forma despectiva como «tranqueros» y otros peyorativos que el juez tuvo que llamarles la atención.

Lea Además: Policía Orteguista reprime en la isla de Ometepe. Hay al menos dos heridos y varios detenidos

Juicio continuará el 2 de julio

El juicio fue suspendido porque ya no habían más testigos que evacuar para ese día y la Fiscalía pidió la suspensión. El juez programó la continuación de juicio para el próximo 2 de julio. Hasta ahora han pasado al menos 10 testigos de 29 propuestos por el Ministerio Público, que no han logrado desvirtuar el principio de inocencia que cubre a los procesados, dijo Martínez.

El juicio inició el pasado 17 de junio, continuó el 19 de junio y siguió este 28 de junio día. Todos los procesados son acusados de lesiones graves, obstrucción de funciones, tentativa de homicidio, secuestro extorsivo, homicidio frustrado, daño agravado y robo agravado.

Puede interesarle: Testigos divagan en juicio contra opositores al régimen secuestrados en la isla de Ometepe

Los hechos se dieron el 19 de abril de 2020, mientras celebraban el segundo aniversario de la rebelión de abril de 2018 en el parque de la comarca y la policía llegó a agredir a los jóvenes. La población reaccionó tirando piedras y palos a los policías que se llevaban preso a los jóvenes.

Por los mismos hechos se procesa a Yubrank Mora Romero y Engel José Lopez Mora, pero fueron separados del juicio porque estaban hospitalizados por las heridas que la policía les causó con armas de fuego y están en espera de juicio en procesos separados.