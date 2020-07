“Mi padre asesinado… once años de impunidad, censura y mentiras”, la desgarradora publicación de la hija de Alexis Argüello

A pesar que el dictamen oficial de la Policía Nacional en 2009 fue que Alexis Argüello se suicidó, surgieron muchas interrogantes que nunca fueron aclaradas sobre los golpes en el cuerpo del Flaco Explosivo y las contradicciones de los médicos del Instituto de Medicina Legal (IML). Y la hija del Caballero del Ring se ha encargado de denunciarlas desde el primer día. Dora Argüello ha demostrado una gran capacidad de soportar tantas embestidas y no flaquear. A once años de la muerte de su papá escribió una desgarradora carta en sus redes sociales: “Hoy hace 11 años mi padre Alexis Argüello fue asesinado por órdenes del gobierno terrorista de Daniel Ortega, hoy son 11 años de impunidad, censura y mentiras, por todo este tiempo siguen ocultando evidencias. Sepan que para mi no hay descanso hasta dar con todos los involucrados”, relató.

Asimismo, la hija del tricampeón asegura que jamás aceptaría algún ofrecimiento por callar. “Ya ustedes me pusieron a prueba y saben que mi respuesta es contundente y firme, porque la sangre de mi papá no tiene precio, ni la tendrá. Seguiré denunciando ante los organismos internacionales este crimen y cada una de sus mentiras. Si en algún momento tengo que verle las caras a los asesinos de mi papá será para condenarlos. Sépanlo”, además agregó: “Las evidencias y pruebas del caso ahí están y son las mismas que la dictadura oculta. Cada signo de violencia ahí están marcadas en el cuerpo de mi papá, versión que viene a botarles la gran mentira que le dijeron al pueblo”.

Finalmente, Argüello le manda un mensaje a todos los nicaragüenses: “Si quieren y respetan a mi papá solo me toca decirles, no olviden este crimen, no olviden el legado que mi papá les dejó, por que otro Alexis Argüello no tendremos nunca mas”, concluyó.

La traición en la Alcaldía provocó la muerte de Alexis

Desde el primer momento de la muerte del Flaco Explosivo, Luciano García ha denunciado lo que él considera las causas del fallecimiento de Alexis Argüello y señala directamente a los responsables del trágico hecho. “Alexis fue traicionado y esa traición provocó su muerte. Desde el primer día que ingresé como concejal en la Alcaldía de Managua comencé a ver y a denunciar que Fidel Moreno tomaba todas las decisiones y las pruebas las tengo en cada una de las sesiones del Consejo Municipal donde denuncié que quien mandaba era Fidel Moreno, él le quita el poder y la representación legal. Así que el alcalde ya no era Argüello sino Fidel. Se comenzaron a hacer transformaciones de cinco a siete distritos y Alexis solamente estaba encargado de la parte deportiva”, recuerda García.

También señala que “eso detonó en que Alexis le reclamara a Fidel Moreno y cuando se da cuenta que no mandaba y no podía hacer ningún proyecto,que solo era una figura decorativa, que todo lo que quería hacer estaba bloqueado por Fidel, lo termina de golpear. Murió cinco días después de haberse convertido en un florero. Yo no sé quien apretó el gatillo, pero lo que sí puedo asegurar que todo lo ocurrido en la Alcaldía provocó su muerte. Él creyó que podía hacer mucho por el pueblo, él quería hacer cosas y sufría cuando miraba situaciones lamentables en Managua. Siempre quería ayudar a la gente y no podía, a pesar de ser el alcalde”.