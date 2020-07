El costeño Leonardo Crawford en el radar de los Dodgers como potencial miembro del roster de 60

Los Dodgers de Los Ángeles tienen nueve espacios por llenar en su roster de 60 jugadores disponibles para esta temporada de las Grandes Ligas y el zurdo costeño Leonardo Crawford no pierde las esperanzas que uno sea para él.

Nombrado el Lanzador Zurdo del Año de las Ligas Menores por las últimas dos temporadas, Crawford se ha ganado a pulso su ascenso hasta la categoría Doble A, más allá que no es un miembro de la lista de los 30 mejores prospectos de la organización. Sin embargo, alejado de los reflectores, el costeño está haciendo su trabajo y los Dodgers lo tendrán que ver tarde o temprano.

En este momento, Crawford entrena en el país por su cuenta, bajó un plan que le envió la organización, y está listo para cualquier llamado.

“Estoy esperando a ver que pasará. Los Dodgers se han mantenido en comunicación conmigo y estoy a la expectativa de lo que pase con la lista de 60. Si no me incluyen, me han dicho que me mantenga listo por cualquier cosa. No sabemos lo que va a pasar”, explica el zurdo, que el año pasado en Doble A tiró para una brillante efectividad de 2.37 en 30.1 entradas, luego que fue promovido de Clase A fuerte, en donde dejó la liga como líder con 2.96 en 91.1 episodios.

Como no habrá temporada de Ligas Menores, cada equipo de la MLB tendrá una base de 60 jugadores, de los cuales ahí armarán su roster de Grandes Ligas y el resto será una reserva para transacciones.

Si Crawford no alcanza en la reserva, una posibilidad es que juegue en alguna Liga Independiente de los Estados Unidos para estar activo. Las organizaciones dijeron que permitirán a sus prospectos jugar en circuitos profesionales de ese tipo.

Debido al contexto actual, por la pandemia, los planes se la mayoría de prospectos se vino al piso. El nica se veía tocando las puertas de las Grandes Ligas en estos momentos.

“La situación está complicada para los atletas y el mundo entero”, reflexiona Crawford. “Siento que estoy contra el tiempo, que este sería un buen año para mí en Ligas Menores, pero Dios permitió que las cosas fueran así y lo que yo puedo controlar es seguir entrenando y estar listo para cualquier oportunidad. En seis años, nunca había pasado tanto tiempo sin jugar y solo estar entrenando no es lo mismo”.

Los Dodgers tienen actualmente 51 jugadores en su lista de 60, de los cuales 28 son lanzadores, incluyendo ocho zurdos. Ojalá le hagan un espacio a Crawford.

Méritos

Leonardo Crawford ha sido nombrado el Lanzador Zurdo del Año de las Ligas Menores de los Dodgers en 2018 y 2019.

Entre 2017 y 2019 ganó cuatro veces el premio de Lanzador de la Semana.

En 2018 tuvo balance de 8-0 y efectividad de 2.77 en Clase A fuerte.

En 2019, tuvo 5.4 y 2.96 en Clase A fuerte para ganarse el ascenso a Doble A, en donde registró 2-0 y 2.37.

En 2019 tuvo la excelente relación de 126 bateadores ponchados en 121.2 entradas con solamente 27 bases por bolas.