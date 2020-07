Cosep tiene un aspirante a su principal silla, por primera vez en años. Mario Hanón anuncia que quiere ser presidente

Después de varios años de no conocerse un aspirante a la Presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), lo que le había garantizado a José Adán Aguerri permanecer en dicha silla por más de una década, este miércoles se conoció de un primer candidato para competir por ese puesto en las próximas elecciones a celebrarse en septiembre, aumentando así la presión de un relevo en el liderazgo de la principal cúpula empresarial de Nicaragua.

Este miércoles el presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), Mario Hanón anunció oficialmente su candidatura a la Presidencia de Cosep. Hanón presentó su aspiración durante la acostumbrada reunión de media semana del consejo directivo de la cúpula, información que fue confirmada esta mañana por Aguerri.

«Efectivamente don Mario Hanón ha lanzado hoy el interés de competir por la Presidencia de Cosep, y esto está abierto. Vamos a ver en las próximas semanas quién más, o qué otra persona va a querer participar en el proceso», se limitó a responde Aguerri, quien mantuvo su posición de la semana pasada de que en su momento informará si se presentará o no en los comicios de dicha organización.

Hanón confirmó a LA PRENSA su aspiración y dijo que en las próximas horas dará más detalles al respecto. El anuncio del presidente de Anifoda coincidió también con una campaña denominada Atrévete a hacer el cambio, que el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde) anunció a partir de este miércoles en el marco de las elecciones presidenciales y de junta directiva de Cosep.

«Desde #INDE iniciamos hoy la campaña #AtréveteAHacerElCambio, en el marco de las elecciones presidenciales y de junta directiva de @COSEPNicaragua, con el fin de promover principios y valores democráticos desde la gremialidad. #YoElijoSerParteDelCambio #DemocraticemosNicaragua», anunció el Inde en sus redes sociales.

No hay división, dice APEN

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Guillermo Jacoby dijo que como organización celebraron el anuncio y aclaró que esto no es «un acto que desune» al sector privado, sino que «nos une en el cumplimiento de nuestros valores». El líder empresarial explicó que cuando se conoció la candidatura del presidente de Anifoda «muchas cámaras lo felicitaron, al ver a alguien que tenía la voluntad y el coraje de servir al gremio empresarial».

Para Jacoby este tipo de proceso, donde hay libre competencia y democracia, «fortalece institucionalidad, eso no significa que no haya democracia en el Cosep, porque las elecciones han sido democráticas todos los años, la diferencia este año es que hay otros candidatos… eso no significa que si nadie se postula eso no significa que no sea democrático, simplemente nadie quería».

La presidenta de la Cámara de Comercio de Nicaragua, Carmen Hilleprandt, en declaraciones del 26 de junio a LA PRENSA, reveló que al menos la mitad de las 22 cámaras que están habilitadas para votar «anhelan» un cambio, pero que muchas de estas prefieren no expresarlo públicamente.

Jacoby, que descartó presentarse a las elecciones, reconoció que puedan aparecer otros candidatos en las próximas semanas. «La necesidad de un cambio siempre es importante. Los cambios buscan cómo atraer la prosperidad», aunque dijo que si Aguerri se postula a la Presidencia eso formará parte del proceso democrático. «Si José Adán decide no postularse magnífico también, siempre se gana, porque siempre va a existir un proceso democrático por igual», agregó.

Eso sí, Jacoby cree que con o sin Aguerri en la Presidencia, «hay que buscar una nueva forma para garantizar que el sector privado se mantenga fuerte, estable y desarrollando económicamente el país, pero asegurando que este sector privado va a garantizar la democracia, la institucionalidad de Nicaragua, el Estado de derecho, que no va a ser un sector privado que simplemente va a valorar la necesidades económicas sobre otras necesidades del país».

La larga permanencia de Aguerri en la principal silla de Cosep le ha acarreado a lo largo de esta década fuertes críticas de algunas cámaras empresariales e incluso inconformidades internas que suelen comentarse entre los agremiados en privado, no así públicamente por temor a represalias. Y esto explicaría en parte, por qué después de varios periodos de elecciones en Cosep, esta es la primera vez que públicamente se conoce una candidatura oficial de un presidente de una de las cámaras socias.

Para tratar de aminorar las críticas, en el 2017 se conoció que se impulsó una reforma a los Estatutos de Cosep, que extendía de un año a tres años el periodo de gestión de quien ocupara la Presidencia, cuyo plazo vence este año. Aguerri lleva 13 al frente de esta organización empresarial, uno de los periodos más largos de todas las administraciones que han pasado por este gremio desde su creación el 16 de febrero de 1972.

«Esto (el anuncio de candidaturas) es un proceso normal que tienen que tener todas las instituciones y organizaciones. Esto no es un acto de desunión, esto es un acto democrático normal. Es como que unas elecciones desunan al país, tampoco. Si se corre bajo los principios correctos en búsqueda de la prosperidad de los nicaragüenses, creo que todo es legítimo y creo que todo mundo está unido en buscar la prosperidad de la nación», enfatizó Jacoby.