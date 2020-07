«Pena es robar». Actriz de Televisa responde a críticas por hacer fila para recibir ayuda alimentaria

La actriz y conductora mexicana de origen colombiano Diana Golden, conocida por sus actuaciones en varias telenovelas, está en el ojo del huracán mexicano al ser criticada en redes sociales por hacer fila para recibir ayuda alimentaria debido la crisis económica que ha causado el Covid-19 en México y el mundo.

Golden participó en telenovelas como «El cristal empañado» (1989), «María Mercedes» (1992), «Pobre niña rica» (1995),» La madrastra» (2005), «Hasta que el dinero nos separe (2011) y «Médicos, línea de vida» (2019).

Al ser cuestionada por medios de comunicación, reveló que lleva cuatro meses sin trabajar, así como que aún no recibe el pago de sus últimas grabaciones en el programa «Como dice el dicho».

“No, ¿por qué me va a dar pena? Pena robar y que te cachen. Si además es deliciosa la comida”, expresó la actriz de Televisa, agregando que la falta de trabajo causó estragos en sus finanzas personales.

“Tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores. Estamos que empezamos y empezamos y nada… grabé un “Dicho” (Cómo Dice el Dicho), pero todavía no pagan”, dijo.

Ella, confesó, que al inicio estaba recibiendo ayuda de una sobrina que vive en Miami, pero perdió su trabajo, «menos mal que allá si tienen seguro de desempleo».

Ver video a partir del minuto 25:30



Sobre todas las burlas o críticas por recibir comida, Diana Golden insistió: «Mi amor, el que me critique que me lo dé o que me done croquetas para mi perro al menos. No está mal pedir ayuda (…) De pena murió un burro en Cartagena, entonces ¿por qué voy a sentir pena de tener necesidad?”. Asimismo, agradeció toda la ayuda que les han brindando, porque «sinceramente no sé cómo hubiéramos alcanzado a sobrevivir».

La actriz finalizó lamentando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no esté apoyando lo suficiente a quienes se han visto afectados económicamente y se dé prioridad a proyectos como el Tren Maya.

Asociaciones como ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) y ANDA (Asociación Nacional de Actores) han apoyado a algunos de sus agremiados que han visto afectados sus ingresos debido a que se frenaron grabaciones y puestas en escena, regalándoles comida.