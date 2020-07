Gustavo Porras señalado de tener una «actitud mezquina, discriminatoria y misógina» hacia diputadas del PLC

El sancionado presidente de la Asamblea Nacional, el diputado orteguista Gustavo Porras, fue nuevamente es señalado de tener un comportamiento agresivo contra las diputadas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), al no tolerar que se critique a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La jefatura de la bancada del PLC le protestó en una carta a Porras por considerar que mantiene una «actitud mezquina, discriminatoria y misógina» hacia las diputadas liberales. En la carta, el jefe del PLC, Maximino Rodríguez, le reclama a Porras por no cumplir «las normas que llaman a la ética, la tolerancia, la solidaridad y el respeto recíproco «.

Se le protestó por haber censurado en las sesiones del pasado miércoles y jueves las intervenciones de las diputadas María Fernanda Flores, Azucena Castillo y Melba Martínez Herrera, lo que para Rodríguez ratifica el autoritarismo con que el orteguista Porras dirige el parlamento nacional.

Lea Además: Diputados van de receso durante un mes, pero personal del parlamento seguirá llegando pese al riesgo de contagio de Covid-19

Los insultos de Porras

La molestia formal de la bancada del PLC responde a que en la sesión del pasado 24 de junio, Porras dijo que la diputada liberal María Fernanda Flores solo hablaba «sandeces» cuando intervenía en el plenario.

«Quiero pedirles disculpas a ustedes por haberle otorgado la palabra (a María Fernanda Flores) y oír un poco de sandeces. Porque a mí me parece que es una sandez solo hacer una comparación de lo que era la educación en el tiempo del neoliberalismo y de los liberales, donde si los niños no pagaban la autonomía, no entraban a clases», fue la reacción de Porras en la sesión del pasado miércoles.

El presidente de la Asamblea posteriormente explicó a sus colegas legisladores que el término sandeces se sinónimo de «despropósito, necedad, simpleza, tontería, estupidez, majadería, gansada, vaciedad», dejando claro los descalificativos contra las opiniones de la diputada Flores.

María Fernanda Flores es esposa del expresidente Arnoldo Alemán Lacayo, quien como caudillo del PLC se convirtió en un socio político del dictador Daniel Ortega y su partido el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con quien pactó en 2000 las reformas electorales y constitucionales que le permitieron a Ortega regresar al poder en las elecciones del 2006 y a la vez repartirse entre ambos partidos cargos públicos en los poderes estatales.

Lea También: Misoginia, cobardía y prepotencia en Asamblea Nacional, denuncia feminista

Culto a Ortega y Murillo en los textos escolares

Lo que irritó a Porras fue que la diputada Flores de Alemán denunció el adoctrinamiento político partidario que hace el régimen orteguista con los estudiantes de las escuelas públicas, debido a que «en los textos escolares se ensalza a la pareja presidencial para crear un culto a la persona de Rosario Murillo y Daniel Ortega».

«En los tres periodos de Ortega (desde el 2007) la educación ha sido utilizada para el adoctrinamiento de los niños, niñas y adolescentes. Los libros son cambiados constantemente para anularles su personalidad humana, todo con el propósito de perpetuarse en el poder creando una nueva dinastía», expuso Flores de Alemán en el plenario.

Porras intervino disculpándose con el resto de diputados por haber dejado hablar a Flores de Alemán, y les advirtió a los liberales que no le permitiría volver a utilizar el hemiciclo para lo que él considera son decir «estupideces». El presidente de la Asamblea no le volvió a dar la palabra a la diputada Flores en las siguientes sesiones plenarias.

Puede interesarle: Diputada Azucena Castillo señala «actitud misógina» en la petición de los orteguistas para que la expulsen de la Comisión Económica de la Asamblea

Ya son varias ocasiones en que el orteguista Porras así como otros directivos y diputados del Frente Sandinista ofenden e insultan a los del PLC por vertir críticas a las políticas del régimen orteguista. También ha sido recurrente los señalamientos de que Porras agrede verbalmente a las diputadas, incluidas las de su misma bancada.

En febrero del 2017 Porras recriminó abiertamente a la diputado orteguista Loria Dixon en una sesión de la Asamblea Nacional e incluso puso el dedo índice en el pecho de la parlamentaria mientras la cuestionaba por asuntos legislativos. Dixon por su parte, se quedó callada, escuchando los regaños del actual parlamentario sancionado por abusos de los derechos humanos.