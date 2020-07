Proponen reforma exprés a período de presidencia de Cosep que provoca suspicacias

La propuesta de una reforma exprés de un estatuto del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para establecer que el período del presidente sea de un año, y no tres como es ahora, que promueven directivos agropecuarios ha causado inconformidades en otras cámaras que consideran que el trasfondo es favorecer al actual presidente José Adán Aguerri, para que, si decide buscar la reelección una vez más, se vea que su permanencia será corta y directamente relacionada con su trabajo en la Alianza Cívica.

Juan Álvaro Munguía, directivo de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), confirmó a LA PRENSA, que él presentó el pasado miércoles la propuesta de modificación a las reglas estatutarias, la que el consejo directivo aceptó discutir el próximo miércoles 15 de julio.

Lea además: Cosep tiene un aspirante a su principal silla, por primera vez en años. Mario Hanon anuncia que quiere ser presidente

«Se ha presentado una solicitud de reforma a los estatutos del Cosep para limitar a un año el período del presidente, sería un presidente electo por un año y que pueda optar a la reelección un año más y hasta ahí llegó. Es volver a como estaba antes, en el 2002», explicó Munguía, expresidente de Upanic.

José Adán Aguerri lleva 13 años como presidente del Cosep. Su prolongada estadía se la han permitido dos reformas a los estatutos que se impulsaron en 2009 y 2017. La primera eliminó la prohibición de la reelección continua y la segunda, en 2017, extendió de uno a tres años el período del presidente de ese gremio empresarial.

La propuesta de esta reforma surgió el mismo día que el empresario Mario Hanon presentó su candidatura a la presidencia de Cosep, que va a elecciones en septiembre. Debido a la reforma de 2017, Cosep no ha elegido presidente en los últimos tres años, pero desde varios años antes nadie se postulaba para retar en la presidencia a Aguerri.

«No estoy pidiendo que José Adán se quede un año más»

Munguía negó que estas modificaciones sean para favorecer a Aguerri a fin de, que si decide presentar nuevamente su candidatura al cargo, logre contar con el apoyo de la mayoría de las 26 cámaras pues sería le recortaría a un año la reelección y no otro período de tres años.

«Yo no estoy pidiendo que se quede José Adán un año más. Las reformas las presento porque creo que debemos volver a como eramos antes», afirmó Munguía.

Lea también: Reeleccionismo alborota a Cosep

Aguerri asumió las riendas del Cosep en 2007. Su larga permanencia le va valido críticas de algunas cámaras empresariales que consideran que es momento de que tener otro presidente. En las próximas elecciones en septiembre de la junta directiva y del presidente de la cúpula empresarial, por primera vez habría otro candidato que aspira a ocupar la principal silla, como es Mario Hanon presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda).

Al Cosep lo integrn 26 cámaras, pero 22 son las que están habilitadas para votar en la elección de la junta directiva.

Ni oportuno ni conveniente, dice presidenta

de la Cámara de Comercio

La presidenta de la Cámara de Comercio de Nicaragua, Carmen Hilleprandt, es de las que se opone a que los estatutos del Cosep se modifiquen a dos meses de que se realicen las elecciones de la nueva directiva y de presidente, por cuanto aseguró que la demanda de gran parte de los miembros es que hayan reformas profundas.

«Mi criterio es que no es oportuno, ni conveniente (esas reformas) ya que estamos a escasos dos meses de las elecciones donde se van a elegir a la nueva junta directiva y al presidente, y hacer ese cambio sería un parche cuando los estatutos necesitan una reforma profunda», afirmó Hilleprandt a LA PRENSA.

La empresaria reconoció la inconformidad por querer cambiar nuevamente el período de quien ocupa la presidencia del Cosep en este contexto, pues ella identifica que es un forma de quitar la presión sobre la posible reelección de Aguerri, si éste decide competir nuevamente.

Puede interesarle: Mario Hanon, aspirante a la silla presidencial de Cosep: “Lo siento, pero competir por un puesto no es división”

«Se miraría que hay cambios de reglas cercanos a un proceso de elecciones que crea una nube sobre qué hay detrás de eso. (…) Se puede ver que sea un año (la presidencia) para que si hay una postulación del actual presidente (Aguerri) que se vea que no va a estar tres años más, sino que solo un año, que se vea como una transición», dijo Hilleprandt.

La presidenta de la Cámara de Comercio refirió que son varias cámaras las inconformes con cambiar el período del presidente del Cosep en este momento, pero que están siendo analizadas a lo interno de sus organizaciones para llevar una posición final el próximo miércoles 15 de julio cuando el consejo directivo del gremio privado lo discuta.

«Hay malestar e incertidumbre sobre cuál es el objetivo real de esa reforma»

Los estatutos actualmente permiten que Aguerri presente nuevamente su candidatura para otros tres años al frente del Cosep. Cambiar el período de tres a un año el período de quien ocupa la presidencia tampoco lo ven conveniente varias cámaras, según Hilleprandt, porque se están cambiando las reglas a conveniencia de quién preside la junta directiva y a la vez limitando a las próximas autoridades.

«Hay malestar e incertidumbre sobre cuál es el objetivo real de esa reforma», aseguró la presidenta de la Cámara de Comercio.

Aguerri podría seguir representando a Cosep en la Alianza Cívica hasta las elecciones nacionales

José Adán Aguerri como presidente de Cosep es quien lo representa en la Alianza Cívica, el grupo opositor conformado por estudiantes, productores, médicos y otros sectores de la sociedad civil tras las protetas sociales de abril del 2018 que fueron brutalmente atacadas por la represión del régimen de Daniel Ortega.

Los cambios estatutarios del Cosep también respondería al factor político ya que algunos empresarios que apoyan que Aguerri, considerarían que al haber el próximo año 2021 elecciones nacionales en Nicaragua, no conviene cambiar a la figura que les representado en la Alianza Cívica.

La presidenta de la Cámara de Comericio discrepa de que la estabilidad de la cúpula empresarial recae sobre una persona, por cuanto quien representa al Cosep responde a un mandato de sus socios por lo que la posición del sector privado en la Alianza Cívica no debería cambiar.

«La estabilidad no puede estar en una persona, la estabilidad está en la institución. Nosotros tenemos una posición en la Alianza como institución, como sector privado, y no puede estar basada en una persona. Tenemos que hacer valer la institucionalidad, lo que representa Cosep», afirmó Hilleprandt.

Recordó que en la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) también es parte de la Alianza Cívica, y cuando el grupo opositor se conformó para el diálogo nacional en mayo del 2018, ese gremio era representado por María Nelly Rivas, pero posteriormente se eligió a Mario Arana como presidente de Amcham quien ha continuado consecuente con la postura del sector privado frente al régimen orteguista.

«Al final el mandato es a quien representa a la institución, por eso nosotros no podemos basar unas elecciones tan importantes en Cosep a que seas parte de una alianza o no, por que el mandato lo tiene como institución no como persona. La junta directiva y el presidente son quienes deciden cuál es rol en su participación en la Alianza Cívica», sostuvo la presidenta de la Cámara de Comercio.