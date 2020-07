EE.UU.: estudiantes organizan «fiestas COVID» donde quien se infecta, gana

Estudiantes en Alabama -que han dado positivo al coronavirus- organizan fiestas COVID en las que hacen un juego donde gana quien se infecta primero, informaron las autoridades este viernes (03.07.2020), en momentos en que la pandemia aumenta en el sur de Estados Unidos.

La noticia surgió por primera vez el 30 de junio, cuando el jefe de bomberos del condado de Tuscaloosa, cerca de la ciudad universitaria de Birmingham, confirmó los rumores en una reunión de concejales. «Hicimos una investigación. Nos lo confirmaron no solamente las oficinas de los médicos, sino también el estado dijo que tenía la misma información», afirmó el bombero Randy Smith.

Officials in Tuscaloosa, Alabama say some students are throwing parties, competing to see who can catch COVID-19 first. According to Tuscaloosa City Councilor Sonya McKistry, party organizers intentionally invite… https://t.co/c9DzcnOgGY

— Jovana Lara (@abc7jovana) July 4, 2020