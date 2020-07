Román «Chocolatito» González aclara: «No pido un millón de dólares, pido más de un millón»

Cuando Román González señaló años atrás que su sueño era ganar un millón de dólares todos se escandalizaron. Que un peleador de pesos pequeños hiciera una petición como tal era como si se tratara de suicidar con esa ambición, como si se ahogara en su glotonería. En los últimos 10 años no había aparecido un peleador que tuviera la calidad de Chocolatito, tampoco había existido un boxeador que, desde lo considerado por los promotores más importantes como suburbios del pugilismo, se entronizara como el mejor del mundo para los especialistas. González no alcanzó su objetivo porque Rungvisai se interpuso en su camino, pero en su regreso, el cual ha causado ruido en Estados Unidos a tal punto que fue seleccionado por los especialistas en inglés de ESPN como pelea del año ante Yafai por su impresionante nocaut, no solo volvió con la exigencia de años atrás, sino que aclaró: «No pido un millón de dólares, pido más de un millón».

En sus declaraciones al periodista Levi Luna, Chocolatito le restó importancia a la respuesta de Juan Francisco «el Gallo» Estrada, acusándolo de huir de esa pelea por la petición realizada. «Uno tiene que cobrar lo que vale. Si ellos creen que estoy loco no puedo hacer nada. Yo estoy cobrando lo que valgo y cada quien tiene su forma de pensar. No pido un millón, pido más de un millón. Cada quien pelea por sus intereses. No me importa cuanto le dan al otro, solo quiero que se arreglen conmigo. El otro no es mi problema», indicó. Y sobre la primera pelea ocurrida en 2012 agregó: «Ambos tenemos ventajas y desventajas, pero cuando peleé en 108 no fui a un campamento, ahora la experiencia vale mucho, hemos peleados con pugilstas similares. Lo importante es que él lleve las mejores condiciones al igual que yo. Me gustaría pelear en las Vegas porque quitan menos impuestos».

A pesar de haber cumplido 33 años, Chocolatito no está desesperado por ese combate. «Yo quiero que la pelea se dé este año, pero si Dios quiere será el otro año. Lo importante es cerrar este año con una pelea. Para septiembre u octubre sería una buena opción.He estado entrenando tal vez no al 200 por ciento, pero si bien. Estoy feliz, he estado corriendo, haciendo ejercicios pesados y motivado de saber que tengo condiciones», y con respecto a la nueva normalidad del pugilismo concluyó: «aunque no me acostumbre me debo acostumbrar, nadie quiere estar encerrado en su casa con los brazos cruzados. Lo importante es pelear y tener trabajo con o sin público».