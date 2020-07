¿Kim Kardashian de primera dama?: Kanye West anunció candidatura a la presidencia de EE.UU.

El rapero Kanye West anunció, este sábado Día de la Independencia de su país, que presentará su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. El esposo de Kim Kardashian apoyó públicamente a Donald Trump durante las anteriores elecciones.

«Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos», anunció en sus redes sociales con el lema «2020 VISION».

Lea también: «No bajemos la guardia, este virus es real». El mensaje de Prince Royce al revelar que tiene coronavirus

Esta no es la primera vez que West, de 43 años, habla sobre su incursión en la política, sin embargo este aviso en su Twitter es el más firme hasta la fecha, de ganar las elecciones Kim Kardashian se convertiría en la nueva Melania Trump.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020