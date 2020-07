Guaidó llama a luchar por la «segunda independencia» de Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Guaidó llamó este domingo (05.07.2020) a la rebeldía de los ciudadanos en contra del gobierno chavista de Nicolás Maduro para lograr «una segunda independencia», a propósito de la celebración del 209 aniversario de su emancipación de España.

«Tu tiempo se acabó, Maduro. Estás derrotado, se acabó el tiempo de la dictadura. Nosotros haremos renacer la república, no nos vamos a detener, ni lo haremos ni un solo momento», dijo durante el «Congreso de Unidad Nacional», un encuentro virtual con representantes de la oposición.

Reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, Guaidó llamó a formar una «gran alianza» para lograr esa «segunda independencia» y, aunque no dio detalles, aseguró que para esa meta se necesita más presión internacional y «movilizaciones» en contra de la llamada revolución bolivariana.

Reiteró su llamado a no participar en las votaciones legislativas previstas para el 6 de diciembre y, en cambio, pidió a los venezolanos «luchar por lograr las condiciones electorales» que permitan unos comicios «libres».

«Llamo a todos los sectores a no participar en las falsas elecciones, rebelarnos hoy es un deber, no sólo un derecho (…) Te llamo a ti a no tener miedo, a estar juntos, a estar unidos y movilizados», aseveró.

«La lucha definitiva por la libertad nos debe encontrar a todos juntos. Estar juntos es la clave en este momento”, dijo durante el Congreso de Unidad Nacional, en el que participaron diputados, dirigentes de partidos políticos y miembros de la sociedad civil.

En tanto, venezolanos a favor y en contra del gobierno de Maduro celebraron en Brasilia el Día de la Independencia de su país, pero en dos actos separados: uno en la embajada de Venezuela promovido por diplomáticos chavistas y otro convocado por opositores en el exterior del local.

Los representantes de Maduro conmemoraron el 209 aniversario de la independencia de la nación caribeña con un homenaje frente a la estatua de Simón Bolívar y en el que también participaron representantes de partidos políticos y organizaciones sociales.

Mientras, frente a la sede diplomática se concentró un grupo de seguidores de Guaidó, quienes pidieron la «liberación» de su país.

