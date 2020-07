Mapache Jambado: «Rosario Murillo es despreciable»

A partir de abril de 2018 comenzó a hacer memes y videos satíricos contra el régimen. Actualmente colabora con la Asociación de Madres de Abril (AMA) produciendo material audiovisual. Pero no revela su identidad por temor a represalias contra él o su familia.

Si hubiese nacido mujer, ¿cómo quién le hubiera gustado ser?

Descargué la face app y me puse el filtro de mujer y, literal, me parezco mucho a mi mamá. Creo que como ella.

¿Una mujer que admire?

Muchas. Me gustan mucho Norma Helena Gadea y Katia Cardenal porque su música me genera una paz súper tuani.

¿Soltero o en relación?

Más solo que otra cosa, y ahora encuarentenado (ríe).

¿A quién invitaría a tomar un café?

A Carlos Fernando Chamorro, para preguntarle ¿cómo ha lidiado con el acoso todo este tiempo?

¿Cómo definiría a Rosario Murillo?

Despreciable.

¿El mejor consejo que le ha dado su mamá?

“Dejá de revelar tu identidad”.

¿Quiénes saben la identidad de Mapache?

Seguramente las personas que me seguían antes en Twitter. Lo que quiero decir es que no es un personaje: toda la producción que hago es mi opinión, es lo que yo pienso.

¿Por qué su apodo?

Me gustan los mapaches y siempre me he considerado bastante jambado (distraído o apendejado). Aunque mi mamá dice que de eso no tengo nada.

¿Qué música lo hace bailar?

Por influencia de mi abuela diría que La Sonora Dinamita (ríe).

¿Cómo se inspira?

Cuando escucho hablar a alguien, en lugar de tomar notas, dibujo mis ideas. Soy muy visual.

¿Qué lo hace sonrojar?

Los halagos sobre mi trabajo.

¿Cree en los políticos?

La verdad es que sí, de alguna forma esto tiene que avanzar. No tanto en los actuales, pero sí en el futuro, en los jóvenes.