Así se dio la salida de Byron Bonilla del Saprissa y esto se sabe sobre su futuro

El Saprissa se convirtió el equipo con más movimientos de salida en el futbol costarricense. El conjunto Morado llegó a nueve este lunes al sumar a su lista de bajas dos más, incluyendo la del nicaragüense Byron Bonilla, quien llegó a préstamo por dos años y se va cumpliendo uno.

Bonilla destacó en el cierre del temporada donde fue decisivo en el partido de ida de la semifinal ante Cartaginés. El cuerpo técnico miraba con buenas ojos su continuidad si lograba estar nacionalizado a tiempo y al parecer eso se complicó porque el próximo torneo solo se permitirán tres extranjeros y el equipo tiene sus planes al respecto, explican periodistas costarricenses.

Los Morados contaban con Bonilla, el argentino Mariano Torres y el trinitario Aubrey David, sin embargo el cuerpo técnico tiene mucho interés en el argentino Esteban Espíndola. Todo apunta a su contratación o la de otro zaguero extranjero que consolide la defensa. Por eso la estadía del nicaragüense era complicada sumado a las posibles llegadas de los atacantes Daniel Colindres y Jimmy Marín, quienes vienen del futbol asiático.

Es un hecho que el seleccionado jugará por lo menos en la Primera División costarricense. Lo que no se sabe en cuál equipo lo hará. El gerente deportivo del Alajuelense, Agustín Lleida, lo elogió durante el torneo y no se descarta que lo tenga entre sus opciones ahora que empieza renovar el plantel.

“Tiene esas características que me gustan mucho, en el uno contra uno es muy peligroso. En los 90 Minutos por la Vida recuerdo que Byron nos metió en muchos problemas y aunque no ha jugado mucho, las características que tiene me gustan mucho”, señaló a principio de junio el dirigente español de Alajuelense.

De todas formas, no de llegar ningún acuerdo con otro club, Bonilla tiene su cupo en el Sporting FC, el dueño de su ficha y recién ascendido a la Primera tica. “Hay que ver lo que él (Bonilla) desea hacer. Yo conociéndolo, sabiendo lo que quiere hacer, probablemente no vaya a regresar a Sporting. Va a querer buscar una mejor opción”, afirmó Randall Row, técnico del Sporting, hace un par de semanas.

Bonilla se despide del Saprissa con dos títulos en su currículo: el de Liga Concacaf 2019 y la Primera División 2020. En ambos torneos el nicaragüense tuvo minutos, pero solo jugó en la final nacional. En total disputó 18 partidos de 58 en todas las competencias. No marcó gol pero dio tres asistencias.