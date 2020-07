Se profundizan diferencias en Cosep por propuesta de reformas a período del presidente del gremio

Las inconformidades se profundizan entre varios presidentes de cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) sobre la propuesta de reforma exprés a estatutos para recortar de tres a uno el período del presidente, debido a que algunos consideran que hacerlo a dos meses de sus elecciones internas, se busca favorecer una eventual candidatura del actual presidente José Adán Aguerri para que su permanencia se vea corta, mientras los que impulsan la reforma la ven oportuna para poner límites a la reelección de quien ocupa la silla principal de la cúpula empresarial.

Juan Álvaro Munguía, directivo de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), aclaró que la reforma estatutaria la presentó, el pasado miércoles, como socio de Cosep con el objetivo de acortar el período del presidente y limitar la reelección. También propuso que la junta directiva pueda destituir al presidente en cualquier momento, en base al incumplimiento de las funciones, y no se tenga que esperar hasta la elección anual de los vicepresidentes de la junta directiva para contemplar la destitución.

Munguía reaccionó a los señalamientos de la presidenta de la Cámara de Comercio, Carmen Hilleprandt para quien los cambios estatutarios en este contexto levanta dudas sobre si el objetivo es quitar presión a Aguerri por si busca reelegirse nuevamente, para que se vea que dejarlo un año más sería en conveniencia a su trabajo en la Alianza Cívica.

Lea además: Proponen reforma exprés a período de presidencia de Cosep que provoca suspicacias

«No hay nada por debajo. Simplemente es una alternativa. Lo que pretendo es que se reduzca el período del presidente, volver al mecanismo del 2002, donde su período sea de un año y si su gestión es buena, pueda reelegirse otro año, pero hasta ahí», afirmó Munguía.

En septiembre serán las elecciones del gremio empresarial donde por primera vez desde hace varios años habría otro candidato, Mario Hanon, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda) que retaría la presidencia a Aguerri, si éste decide buscar reelegirse.

José Adán Aguerri lleva 13 años como presidente del Cosep. Su prolongada estadía se la han permitido dos reformas a los estatutos que se impulsaron en 2009 cuando se eliminó la prohibición de la reelección continua y la segunda, en 2017, extendió de uno a tres años el período del presidente de ese gremio empresarial. Esos cambios fueron respaldados por la mayoría de las cámaras asociadas, siendo Upanic el único voto en contra de extender el período del presidente del gremio empresarial, aseguraron Munguía y Michael Healy, presidente de Upanic.

Poder quitarlo en cualquier momento

«¿Qué pretendo? Supongamos que no se cambien los estatutos, quien resulte electo (presidente en septiembre) estará tres años y va a continuar tres años más (si se reelige) y así indefinidamente. Eso no es correcto. Con esta reforma que yo presento, quien gane la presidencia estará un año y solo podrá ser reelecto una sola vez. No hay nada escondido, no hay nada por debajo», afirmó Munguía.

El empresario Munguía consideró que se necesita fortalecer a la junta directiva de Cosep para que puede remover «en cualquier momento» al presidente, cuando no está cumpliendo con sus funciones conforme los estatutos y el pacto social.

Lea también: Mario Hanon, aspirante a la silla presidencial de Cosep: “Lo siento, pero competir por un puesto no es división”

«Actualmente solo puede ser destituido en la asamblea que se celebre en el mes de septiembre. Por eso, el otro artículo (estatutario) que propongo que se cambie es que el presidente podrá ser destituido en cualquier momento con el voto del 75 por ciento de los asociados, porque en los actuales dice que solamente puede ser destituido por el 75 por ciento en el mes de septiembre se eligen la posición de los vicepresidentes. Si por alguna razón no ha hecho bien su trabajo no lo podés tocar hasta el siguiente año».

El consejo directivo de la cúpula empresarial discutirá el próximo 15 de julio la propuesta de reforma estatutaria.

Los cambios se han demandado desde hace tiempo, afirmó Healy

Michael Healy, presidente de Upanic, respaldó que se restablezcan límites a la reelección de quien ocupa la principal silla de Cosep, como que se le recorte el tiempo de permanencia, señalando que han sido demandado por diferentes cámaras, incluida la de Comercio, desde hace tiempo por lo que le sorprende que ahora hayan voces que critican.

«La Cámara de Comercio ha sido una de las que ha empujado para que se cambie eso, que se cambie al presidente. Yo apoyo. Las elecciones en Cosep siempre han sido transparentes y demócratas. (…) Creo que es sano que año con año se compita, algunos dicen que es muy corto tiempo para desarrollar tu plan de trabajo, pero si no funcionaste en el primer año mejor lo cambias», dijo el presidente de Upanic.

Healy es de los representantes del sector productivo en la Alianza Cívica, grupo opositor formado por campesinos, estudiantes, empresarios y otras organizaciones sociales para el primer diálogo nacional, en mayo del 2018, tras la brutal represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las manifestaciones sociales.

Healy rechazó que los cambios estatutarios en Cosep pretendan favorecer la continuidad de José Adán Aguerri al frente para no alterar las posiciones de los empresarios en la Alianza Cívica, sobretodo en el 2021 cuando están previstas elecciones nacionales en Nicaragua.

Canatur y Apen dicen que se expone credibilidad de Cosep

Sin embargo los presidentes de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), Lucy Valenti, y Guillermo Jacoby de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen), se suman a los que rechazan reformar los estatutos en este momento por cuanto se expone la credibilidad y prestigio de la cúpula empresarial, por cuanto ambos coincidieron en que se presta a las interpretación de que el período del presidente de Cosep se modifica a conveniencia de una persona.

«No estoy de acuerdo con esa propuesta de reforma que tiene por objetivo reducir el periodo del Presidente. No es el momento de hacer esa reforma cuando faltan escasamente menos de dos meses para las elecciones. Se ve muy mal», afirmó Valenti, de Canatur.

Puede interesarle: Monseñor Silvio Báez: «Nadie puede creerse más importante que Nicaragua»

La presidenta de la Cámara de Turismo sostuvo que su gremio considera «sano» que surjan nuevos liderazgos en todo el gremio empresarial, como lo se está demandando en el resto de sectores de Nicaragua.

«En Cosep debemos movernos con los vientos de cambio que soplan en nuestro país, creo que será muy sano. Además que es importante promover que surjan nuevos liderazgos en Nicaragua», afirmó Valenti.

La posición de Valenti es que «puede ser que algunos piensen que cambiando el período de presidente de tres años a uno haría más potable para algunas cámaras que están considerando el relevo en el liderazgo de Cosep, la reelección de José Adán. (…) Los estatutos de una organización se reforman pensando en el bien de una organización y no de personas particulares», afirmó la empresaria turística.

En ese sentido no cree que se altere la posición del sector privado en la opositora Alianza Cívica si se cambia al presidente de la cúpula empresarial, a un año de las elecciones nacionales en Nicaragua,

«No debería significar ningún problema, como no lo significó para Amcham (Cámara de Comercio Americana de Nicaragua) cuando se dio el cambio de presidencia. La representación en la Alianza la tiene la institución y corresponde a la institución decidir quién la representa, máxime cuando las posiciones que se llevan a la mesa no son posiciones personales sino de la institución», sostuvo Valenti de Canatur.

La opinión del presidente de Apen, Guillermo Jacoby, es que si se reforma el período del presidente del Cosep a dos meses de la elección ante la sociedad nicaragüense se verá al sector privado actuando por intereses personales, cuando es una de las prácticas que se cuestiona al poder político.

«Hacer cambios en los estatutos a escasos dos meses de las elecciones se puede dar a mal interpretaciones y el Cosep no está para exponerse, debe buscar como su imagen sea buena, de que responde a los intereses de sus agremiados todo el tiempo. Si aceptamos una reforma ahorita la gente va a decir «se están prestando a algo», y a mi parecer que no es correcto. Preferiría que el nuevo presidente, independiente de quién sea, establezca entre sus prioridades gremiales una reforma profunda a los estatutos en los primeros seis meses», dijo Jacoby.

En lo que están de acuerdo los presidentes de Upanic, Canatur y Apen es que son necesarias reformas profundas a los estatutos el Cosep para fortalecer la gobernanza, pero que eso le debe corresponder hacer los nuevos directivos que se elijan en septiembre. Munguía, directivo de Upanic, comparte que se requieren amplias modificaciones, pero insistió en que es ahora que deben poner límites sobre la presidencia del Cosep.