Nick Cordero, el actor de Brodway que no pudo batallar más contra el coronavirus

El mundo de la actuación llora la partida de uno de los suyos, Nick Cordero, el actor de Brodway que no pudo superar las graves complicaciones derivadas del coronavirus. Tras pasar pasar más de tres meses ingresado en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, el intérprete nominado a un premio Tony dijo adiós a los 41 años este domingo.

La triste noticia fue dada a conocer por su mujer, Amanda Kloots, con quien se casó en septiembre de 2017, y tuvo un hijo Elvis, de un año. «Dios ahora tiene otro ángel en el cielo. Mi querido esposo falleció esta mañana. Su familia lo rodeó de amor, cantando y rezando mientras dejaba esta tierra», comenzó Amanda Kloots, que expresó el profundo dolor que siente al perder a su esposo, del que no se ha separado durante los 95 días que permaneció hospitalizado.

Cordero, conocido por sus papeles en Rock of Ages, Waitress, Bullets Over Broadway y A Bronx Tale: The Musical, Cordero estaba internado desde el 31 de marzo. Pasó varios meses en coma, y los médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha.

En las últimas horas, su salud se había deteriorado y estaba a la espera de un trasplante doble de pulmón para sanar las secuelas críticas que le estaba dejando la enfermedad.

El tratamiento de Cordero había sido seguido de cerca en Estados Unidos, ya que era una figura reconocida en el circuito de Broadway y no tenía problemas médicos previos, según su familia.

“Estoy incrédula y con mucho dolor. Mi corazón está roto, ya que no puedo imaginar nuestras vidas sin él. Nick era una luz tan brillante. Era amigo de todos, le encantaba escuchar, ayudar, y especialmente conversar. Fue un actor y un músico increíble. Amaba a su familia y amaba ser padre y esposo. Elvis y yo lo extrañaremos en todo lo que hacemos, todos los días”, agregó.

Su esposa afirmó que desconocen cómo se contagió la enfermedad. “Supimos que debido a la COVID-19 los pulmones de Nick están severamente dañados. Parecía como si hubiera sido fumador durante 50 años”, había contado.

Al hospital ingresó con síntomas de neumonía, aunque luego se comprobó que tenía coronavirus. Además sufrió un shock séptico y tuvo dos pequeños derrames cerebrales. Los médicos habían decidido colocarle un marcapasos temporal.

La situación parecía mejorar después de haber dado negativo en al test y haber despertado del coma el pasado 12 de mayo. Sin embargo, hace apenas unos días su esposa contó en una entrevista que el actor habría necesitado un trasplante doble de pulmón para sobrevivir. Cordero sufrió serias complicaciones en los pulmones de las que no se pudo recuperar.

Hijo de padre costarricense y madre canadiense, Cordero comenzó su carrera como actor en Toronto antes de dar el salto a Nueva York en el año 2007.