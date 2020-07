Policía Orteguista solo ha capturado a siete personas por narcotráfico en lo que va del año

De enero al 2 de julio de 2020, la Policía Nacional de Nicaragua realizó 16 quiebres, donde incautó 11.9 millones de dólares en diferentes departamentos del país, sobresaliendo Chinandega por ser fronterizo con Honduras. Estas incautaciones seguidas y con altas sumas de dinero y sin nada de droga, son inusuales en Nicaragua, puesto que en todo el 2019 la Policía incautó un poco más de 13 millones de dólares, según anuario de esa misma institución, es decir que en este año en menos de seis meses ya tiene lo que incautó en un año.

Los operativos de este año se caracterizan en su mayoría por la incautación de narcodólares supuestamente abandonados y por la fuga de las personas que trasladan los vehículos en que va el dinero.

En los 16 operativos solo se ha capturado a siete personas, de estas, tres están condenadas, dos están en trámites en Juzgados de Managua en espera de audiencia inicial y dos no han sido acusadas aún, de estos últimos no se sabe el paradero de uno. A continuación detallamos cada caso.

En Ocotal

El 25 de enero 2020 fueron capturados Mauricio Pasos García, 31 años, y Henry Antonio Quezada Acevedo, de 37 años, en el municipio de Ocotal, en Nueva Segovia, con 1,040,485 dólares.

Ambos se movilizaban en un vehículo a eso de las 5:40 a.m. cuando fueron detenidos en el kilómetro 223 de la carretera de Ocotal hacia Managua. Tras la inspección, según detalla la acusación del Ministerio Público, se detectó que el vehículo llevaba “compartimentos ocultos en las puertas, localizando 51 paquetes de forma rectangular, envueltos con cinta adhesiva con dinero en moneda extranjera estadounidense”.

Por estos hechos la Fiscalía los acusó de lavado de dinero y fueron condenados a diez años de cárcel por la juez Fátima Rosales, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua. Además les impusieron una multa equivalente a tres veces la cantidad incautada.

Puesto Fronterizo Peñas Blancas

Rony Alexander Arévalo Revolorio fue capturado en Peñas Blancas, cuando conducía un cabezal placa guatemalteca y llevaba ocultos 417,740 dólares, el 5 de febrero. La Fiscalía lo acusó de lavado de dinero en Rivas, pero luego fue trasladado a Managua.

Fue procesado y condenado a siete años de cárcel en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, cuya titular es la juez Adela Cardoza.

Somotillo, Chinandega

Jeyson Geovani Rivas Pérez, de 22 años, fue capturado por la Policía en Somotillo, Chinandega, el pasado 16 de junio, luego que revisaran la camioneta que conducía y hallaran un compartimento en el que llevaba 541,400 dólares.

El hecho se dio a las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 192 de la carretera hacia el puesto fronterizo El Guasaule, en Somotillo.

Rivas fue acusado por el Ministerio Público por lavado de dinero. El expediente está radicado en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, ante el juez Henry Morales, quien programó la audiencia inicial para el próximo 13 de julio

San Carlos, Río San Juan

El 18 de junio fue capturado José Albán Rodríguez Miranda, de 58 años. El hecho ocurrió a las 7:35 de la noche, en la rotonda conocida como la Argentina, en San Carlos, Río San Juan.

Unos oficiales que estaban en un retén hicieron señal de alto a una camioneta Toyota, Hilux, blanca, placas M233-162. En el vehículo iban dos personas, quienes hicieron caso omiso y se dieron a la fuga.

La patrulla policial los siguió y logró capturar a Rodríguez Miranda, del otro sujeto no se supo nada. Cuando inspeccionaron la camioneta hallaron un compartimento oculto donde iban nueve paquetes con dinero, el cual sumó 541,400 dólares. El próximo 14 de julio se realizará la audiencia inicial.

Uno desaparecido

Los otros capturados son el hondureño José Antonio Marcos Guevara, este 2 de julio, en la comarca Padre Ramos, El Viejo, en Chinandega, pero aún no ha sido acusado. También está el panameño Kelvin Pinto quien fue detenido el 5 de febrero con U$484,671 que llevaba ocultos en un cabezal que conducía, con placa guatemalteca. La detención fue sobre la carretera Managua-Tipitapa, pero de este no aparecen datos de acusación en el sistema judicial.

Narcoliberaciones del régimen orteguista

La deficiencia en la captura y procesos judiciales no queda ahí. Expertos en seguridad pública y abogados penalistas critican que después de la condena vienen las liberaciones masivas de delincuentes ligados al crimen organizado sin cumplir requisitos como el cumplimiento de la mayor parte de la condena, entre otros, por orden del régimen orteguista.

Por ejemplo, las autoridades del Ministerio de Gobernación (Migob) liberaron el pasado 13 de mayo, a al menos 687 privados de libertad condenados por narcotráfico. Muchos de ellos condenados a 30 años de prisión y sin haber cumplido ni la cuarta parte de su pena, contrario a lo establecido por la Ley de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

Estos reos son parte de los 2,815 condenados que liberó el mes pasado el sistema orteguista bajo la figura de la convivencia familiar, supuestamente por estar en el Mes de las Madres, pero que en realidad se habría a un intento del régimen por descongestionar las cárceles ante la amenaza del Covid-19.

Entre los delitos cometidos por los 687 reos liberados están crimen organizado, transporte internacional de droga, lavado de dinero, tráfico internacional e interno de droga, almacenamiento y posesión de droga.

Dinero debe incluirse al Presupuesto General de la República

Según lo establecido en la Ley 735 debe haber una unidad administradora de bienes incautados, decomisados y abandonados al narcotráfico, pero aún no está constituida, al no existir no se puede destinar el dinero a esa unidad, explicó el abogado Boanerge Fornos, coordinador de Acción Penal.

Los jueces ordenan el deposito del dinero incautado a la cuenta única del Tesoro en el Banco Central de Nicaragua (BCN) y en una cuenta del Ministerio de Hacienda en el mismo banco.

Según el artículo 58 de la Ley 735 los narcodólares deben ser dividido entre las siguientes instituciones, para necesidades operativas en la investigación y persecución del crimen organizado, Policía, Fiscalía, SPN, Minsa, Mined, CSJ, Consejo Nacional contra el crimen organizado y la Unidad Administradora que aún no está conformada.

«Aunque sea distribuido por la tesorería general de la república, considero debe estar incluido dentro del Presupuesto General de la República porque ingresa a las arcas del estado y para garantizar una adecuada distribución y transparencia en eso fondos decomisados y se detalle en qué será utilizado ese dinero», explicó Fornos.

Roberto Cajina, experto en temas de Seguridad sospecha que ese dinero incautado al crimen organizado está en manos del régimen orteguista, porque atraviesa tiempos en que tiene cerradas la cooperación internacional de instituciones financieras como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por ser señalado de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis sociopolítica y está necesitando plata para sostenerse.

“Están buscando como conseguir plata para poder mantener funcionando el aparato burocrático”, dijo Cajina en una entrevista dada la semana pasada a LA PRENSA.

Hasta ahora se desconoce el verdadero fin de ese dinero incautado al narcotráfico porque lo distribuyen de manera discrecional y no detallan en la administración pública en qué se utiliza. Solo una vez se dijo que se había utilizado parte de lo incautado al grupo Televisa, para construir el sistema penitenciario de Bluefields.