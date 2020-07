Así luce la Plaza Juan Pablo II, en Managua, de cara al 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista

A dos semanas para la celebración de la Revolución Popular Sandinista, en la Plaza Juan Pablo II, ubicada en el malecón de Managua, no hay ningún movimiento de cara a los preparativos de la tradicional concentración masiva, constató LA PRENSA este domingo en una visita al sitio, encontrando solo a un par de turistas nacionales caminando y algunos vendedores ambulantes.

Este panorama desolador es diferentes a años anteriores, cuando para estas fechas ya estaban en marcha los primeros trabajos, encaminados en la escenografía a estrenarse el 19 de julio, fecha en que se conmemora la liberación del país de la dictadura somocista. Para este año son 41 de ese hecho épico.

Habitantes de los alrededores a la Plaza Juan Pablo II reconocieron que en años pasados para esta fecha ya se preparaba el lugar. Comenzaban con realizar mejoras o remodelaciones en el Paseo de los Estudiantes y posteriormente la instalación de la tarima principal y traslado de plantas eléctricas. “Este año parece que no habrá nada, o al menos algo masivo”, dijo una ciudadana que habita en la zona y que solicitó anonimato.

Lea también: Reformarán presupuesto de la Alcaldía de Managua

Sin embargo, el analista político y exdiputado opositor, Eliseo Núñez, consideró que Ortega todavía no ha descartado la actividad en la Plaza, pero sí su presencia. «Lo que Ortega debe estar valorando es que si él no puede ir, encontrar la manera de concentrar a sus adeptos en la Plaza y poner un holograma o cualquier otras cosa. Lo hace porque no le importa los adeptos, solo su propia seguridad sanitaria».

Núñez, recordó que en la militancia y trabajadores del Estado se cuentan decenas de muertos por Covid-19 al cumplir con la orden de aparentar normalidad. «Ortega no ha mostrado un gramo de sensibilidad, pero él está en cuarentena desde marzo y esporádicamente sale y en ambiente controlado. Estamos ante un régimen despiadado ante su propia gente».

Al menos en los últimos años, la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y la Alcaldía de Managua han sido las principales instituciones públicas utilizadas por Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta del país, para acondicionar la Plaza Juan Pablo II, manteniendo en sigilo el gasto incurrido. Pero este a ninguna se ve.

El 24 de junio pasado, Murillo adelantó en su comparecencia de mediodía que se preparaba un 19 de julio “novedoso, innovador”, sin explicar qué significaba. No obstante hace dudar que ella y su esposo, Daniel Ortega, lleguen a la Plaza, rodeados de miles de personas, entre ellas sus fanáticos y trabajadores del Estado. Estos últimos son obligados a asistir.

Puede interesarle: Teleclases son una “aberración” en calidad educativa, según especialistas

Por la pandemia del Covid-19, Ortega y Murillo mantienen una estricta cuarentena en su casa y es por ello que la conmemoración del Repliegue Táctico a Masaya este año se convirtió en un concierto virtual. Fue realizado el viernes 3 de julio.

De no encontrar la forma de concentrar a miles en la Plaza Juan Pablo II, según Núñez, el régimen seguramente instruiría movilizaciones locales en diferentes partes del país o caravanas en vías principales.

Covid-19 en el país

El primer caso positivo de Covid-19 fue confirmado en Nicaragua el pasado 18 de marzo y hasta el 30 de junio, día en que se presentó el último informe del Ministerio de Salud (Minsa), la cifra de contagio estaba en 2,519. Además de 83 personas fallecidas.

No obstante, médicos independientes insisten en que la cantidad de casos y fallecidos es mayor.