Minsa adquiere 70 ventiladores para hospitales, ¿Por qué especialistas no lo ven como una respuesta en medio de la pandemia?

Aunque el gobierno dijo, antes que se registraran los primeros casos de Covid-19, que los hospitales públicos estaban preparados para enfrentar la pandemia y que había equipado 19 de ellos para la emergencia, tres meses después, el Ministerio de Salud dio a conocer la compra de equipos como ventiladores y camas para enviarlos a las unidades de cuidos intensivos de los hospitales estatales.

La ministra de salud, Martha Reyes dijo este lunes a medios oficialistas que son 70 ventiladores y 40 camas, que serán enviados a los 19 Sistema Local de Atención Integral en Salud, Silais, del país para que ellos se encarguen de instalarlos en los hospitales. La ministra trató de explicar que los equipamientos no solo tienen relación con el impacto de la pandemia en el país, la que su gobierno minimiza pese a la cantidad de afectados y fallecidos que se niegan a admitir. «Recuerden que tenemos otras enfermedades de cuadros respiratorios que requieren este tipo de equipos», señaló.

La semana pasada, un profesor jubilado en Rivas que falleció de Covid-19, murió esperando que en el hospital le salvaran la vida conectándolo a un ventilador. La esposa del fallecido, la también profesora Claudia Morales de 59 años y quien también padeció el virus pero logró vencerlo, dijo que su esposo esperó minutos, hasta que ya le fue imposible respirar. Al respecto, las autoridades de salud del centro asistencial, dijeron que el paciente expiró mientras intentaban intubarlo.

De reposición

Para el doctor Alejandro Lagos, especialista en salud, este equipamiento anunciado por el Minsa puede deberse a varias razones, ya sea porque los ventiladores actuales se dañaron y les urge reemplazarlos o por dar una imagen de “preocupación” de cara a la atención de pacientes graves por Covid-19.

La doctora Meyling Brenes directora del Silais-Managua dijo que parte de los equipos se quedarán en siete hospitales de Managua. Reyes por su lado, dijo que la distribución de los ventiladores, las camas y 28 equipos de ultrasonido, irán a a los centros médicos de todo el país.

El doctor Lagos, consideró que este equipamiento que realizó el régimen es de reposición, porque no habría espacio para ubicar los aparatos en los hospitales ni personal médico para manejarlos. Asimismo, aunque calificó como una buena acción esta compra, manifestó que esto no supliría la necesidad que hay en los hospitales para atender a los pacientes.

“Qué bueno que compraron 70 ventiladores pero poniéndole bien, ni 500 que hayan comprado porque no todas las salas de Cuidados Intensivos tienen condiciones”, declaró el doctor Lagos, quien señaló que se necesita también un “carro de paro”, que contiene por ejemplo seccionadores o choques eléctricos. “No solo es un ventilador y un monitor lo que hace que un ambiente sea de cuidados críticos, necesita de aparatos adicionales”, agregó.

No resuelven

El último reporte del Observatorio Ciudadano, que abarca hasta el miércoles 1 de julio, señala un acumulado de 7,402 casos sospechosos y 2,087 muertes sospechosas por Covid-19. Estas cifras, están por encima de los datos brindados por las autoridades del Minsa, al apenas admitir 2,519 casos positivos y solo 83 fallecidos. Para los médicos independientes, las cifras oficiales no corresponden a la emergencia sanitaria que se vive en Nicaragua.

Según el Observatorio, Managua es el departamento que más casos tiene, con 3,151. Le sigue Matagalpa con 774, Masaya con 579, León llega a 497, luego está Estelí con 340, Chinandega 277 contagios, Jinotega con 224, Madriz 213, Carazo 200, Granada 185 y la Región Autónoma del Caribe Sur registra 167. En cuanto a los ventiladores, los especialistas creen que al menos 3 podrían ser distribuidos ente cada uno de los 19 centros hospitalarios, lo cuales serían muy poco ante la demanda.

La epidemióloga Zoila Castro, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, también coincidió con el doctor Lagos y expresó que aún con este nuevo equipamiento, no resuelve la situación del país. “El Minsa supone que con lo que tiene va a resolver (…) a la hora que usted hace la relación paciente-cama, paciente-monitor no estamos en lo suficiente, estamos tratando de palear la situación, (pero) lo idóneo en este momento no creer que tenemos los ventiladores, sino seguir con la campaña de prevención”, declaró.