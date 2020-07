Cómo van Trump y Biden

Real-Clear Politics (RCP) es un medio digital considerado confiable en EE. UU., cuyo sistema de resultados mediante promediar las encuestas más profesionales es bien valorado. De acuerdo con RCP el exvicepresidente Joe Biden está adelante del presidente Donald Trump en la carrera presidencial. Al finalizar junio Biden tiene una intención porcentual de voto de 49.7 contra 40.3 de Trump, con una ventaja para Biden de +9.4 puntos porcentuales. Una mayoría de 56.0 desaprueba el trabajo del presidente Trump y 41.5 lo aprueba, con una diferencia negativa de -14.5.

Y el 68.1 considera que el país va por el camino equivocado, contra un 24.9 que considera que va en dirección correcta, con una diferencia de -44.1.

La media de las encuestas de RCP coincide con el medio más inclinado a apoyar al presidente Trump: Fox News, cuya última encuesta en junio reconoció una ventaja de +12 puntos para Biden, quien obtuvo 50 contra 38 de Trump. Pero sabemos que en EE. UU. no se gana la Presidencia con el voto popular sino con el voto del Colegio Electoral, en el que cada Estado tiene preasignado un determinado número de electores y el partido que gana en cada Estado se lleva a todos los electores de su lista (excepto Maine y Nebraska). Por eso es importante analizar cómo va la carrera por Estado.

En total son 538 votos del Colegio Electoral, necesitándose 270 para ganar. Generalmente los Estados industriales con ciudades populosas son más liberales y tienden a votar por el Partido Demócrata, mientras los Estados donde prevalece la población rural y las ciudades medianas y pequeñas, son más conservadores y tienden a votar por el Partido Republicano. Los Estados con más votos electorales son California (55), Texas (38), Nueva York (29), Florida (29) y Pensilvania (20).

En las últimas décadas se ha dado por descontado el triunfo demócrata en California y Nueva York, y el triunfo republicano en Texas, mientras los Estados de Florida y Pensilvania se consideran Estados muy reñidos o pendulares (Swing States). Por eso los analistas han dicho en las últimas contiendas que “quien gane Florida gana la elección”. Pero ahora Texas está en disputa. Según RCP la suma de encuestas promedian 45 para Trump y 43 para Biden, con una ventaja para Trump de +2 puntos; pero Fox News le da la ventaja a Biden por +1 punto: Trump 44 contra Biden 45. O sea que en Texas hay un empate técnico.

En Florida las encuestas están favoreciendo a Biden. El promedio de RCP señala 49 para Biden contra 42.6 para Trump, con una diferencia de +6.4. Para Fox es mayor la diferencia: Biden 49 y Trump 40, con una diferencia de +9. Michigan y Wisconsin, dos importantes Estados que en las pasadas elecciones se consideraban demócratas pero votaron a favor de Trump, hoy favorecen a Biden con +7.5 Michigan y +6.5 Wisconsin. El “Swing States”, Pensilvania, que votó por Trump, hoy le da a Biden +7 puntos de ventaja según RCP (Fox no hizo encuestas en junio en esos tres Estados).

El “mapa electoral” de RCP al 30 de junio presenta una ventaja para Biden, quien tiene asegurados 118 votos electorales sólidos, contra 63 de Trump; Biden tendría 51 votos “probables” contra 32 de Trump; y Biden tendría 53 votos “inclinados a él” contra 30 de Trump. En total, Biden sumaría 222 “posibles” votos contra 125 de Trump. No se incluyen los Estados que todavía no se consideran inclinados por uno u otro, por no tener suficientes puntos de diferencia sostenida por suficiente tiempo. Entre estos hay Estados con muchos votos electorales, como Texas, empatado, y Florida y Pensilvania donde Biden va arriba. Para ganar se necesitan 270 votos. A Biden le faltarían 48 y a Trump 145 (si mantienen sus “probables” e “inclinados”).

Biden inició julio con bastante ventaja, aunque faltan todavía cuatro meses.

El autor es comentarista político y de temas religiosos.

