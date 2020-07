Del «virus importado» al repliegue virtual: cómo se ha desplomado la campaña de «normalidad» del régimen

Después de meses de minimizar el impacto del coronavirus en Nicaragua, a través de músicas, marchas y consignas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha comenzado a realizar una serie de acciones que revelan la gravedad de la pandemia que azota al país.

El 13 de marzo, cuatro días antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la pandemia, la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, convocó a la marcha «Amor en tiempos del Covid-19”. Ese día dijo: “No hay peor pandemia que la del pánico”.

Desde esos días se comenzó a difundir en su medios de propaganda una canción que mostraba la estrategia de salud a utilizar. “Escuchemos la cumbia del virus importado, que con agua y jabón lo tenemos controlado. Gracias al comandante (Ortega), gracias a los doctores, a Cuba solidaria, que son los mejores”, dice la canción “La cumbia del virus importado”, que se difunde cada vez menos en los medios oficiales.

“La epidemia la hemos logrado administrar”

En ese momento los medios de comunicación independientes publicaban sobre el aumento de casos de personas infectadas y muertas a causa del Covid-19. Sin embargo, Rosario Murillo los acusaba de generar noticias falsas que “contribuían a generar intranquilidad”. El 22 de marzo hablaba sobre cómo las noticias falsas del Covid-19 podrían afectar la salud mental y exhortó a “estar pendientes de las informaciones formales, oficiales, responsables”.

En ese mismo sentido, el diputado de la Asamblea Nacional y operador de la pareja en el poder, Gustavo Porras, dijo que no debería haber pánico. “Comprendo que pudiera haber un poco de pánico. No debe haber, vamos a seguir trabajando, vamos enfrentando esta epidemia”, agregó.

Porrás, un mes después, dijo que el Covid mataba menos que la gripe y que el país estaba enfrentando otra pandemia “de mentira y falsedad”. “Enfrentar a los falsos profetas, a los lobos con piel de cordero, esas son las verdaderas epidemias”, señaló.

Apenas semanas atrás, el comandante Daniel Ortega apareció por primera vez durante la crisis del coronavirus. Ortega en esa ocasión se atrevió a decir que controlaban el ritmo de la pandemia. “El ritmo en que ha venido manifestándose la epidemia ha sido el que hemos logrado nosotros administrar. Sí lo hemos administrado”, dijo Ortega.

Ortega cambia discurso:“(Coronavirus) claro que a nosotros nos impacta”

Más de un mes después, con las publicaciones de los entierros exprés y las denuncias cada vez más recurrentes en medios de comunicación y redes sociales, el discurso triunfalista fue cambiando de tono. El propio Ortega, en su comparecencia del 18 de mayo, admitía el impacto. “El pueblo nicaragüense, dando la batalla por la vida en la lucha contra esta pandemia de coronavirus”, dijo, y agregó: «claro que a nosotros nos impacta, nos impacta a todos”.

Una semana después, el propagandista William Grigsby, durante su programa de radio dijo que varios militantes sandinistas habían muerto. “Hay dificultades, claro que sí, se siente; y hay pérdidas de vidas humanas, claro que sí, vinculadas al virus o producto del virus”, agregó.

A pesar de que el régimen continúa incentivando asistir a actividades, como ferias o aniversarios de militantes o fechas históricas del FSLN, el régimen de Ortega ha realizado algunas medidas económicas y ajustes al presupuesto general de la república ante la magnitud de la pandemia.

El pasado 30 de junio, Murillo ya calificaba estos tiempos como “complejos, tiempos en los que todas las medidas deben tomarse cada día para protegernos”.

Las actividades masivas no han sido una excepción. El más claro ejemplo fue ordenar el 3 de julio la celebración virtual del Repliegue Táctico, una actividad que se celebraba desde hace 41 años con una caminata masiva de militantes que se trasladaban desde Managua para escuchar un discurso de Ortega en Masaya.

“Como tal indican las instrucciones, me estoy tomando un video en mi oficina, porque me dispongo, como todos los años que me ha tocado marchar con mi broche de militante, al repliegue virtual, así que comienzo a caminar virtualmente dentro de mi oficina”, dijo un militante sandinista en un video que se viralizó en redes sociales.

“El concierto es una muestra de cómo a pesar de las adversidades como la pandemia que enfrenta el mundo, el proyecto revolucionario avanza y no se detiene”, se lee en una nota del oficialista 19 digital.

Para el analista político, Óscar René Vargas, este cambio de discurso demuestra que los Ortega Murillo están conscientes de la contaminación del coronavirus, lo cual ha mermado su credibilidad entre sus militantes. “También es un reconocimiento que no existe la normalidad que ellos difunden”, agrega Vargas.

El antiguo funcionario sandinista, Vargas, considera que el repliegue virtual demostró que el régimen tiene una crisis profunda, pues se calculaba que unas 20 mil personas se iban a conectar a la actividad y solamente lo hicieron 6 mil. “El coronavirus más la crisis económica resulta un mal camino para gozar de simpatía”, agrega el analista político.