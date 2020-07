Científicos instan a la OMS a reconocer la transmisión aérea como una vía para el contagio de Covid-19

Un grupo de 239 científicos han solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) revisar sus recomendaciones sobre la forma de transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, ya que aseguran que debe incluir la vía aérea.

Los expertos en un carta abierta que fue publicada en la revista Clinical Infectious Diseases incluyen evidencia que muestra que los virus que expulsa una persona cuando tose, estornuda o habla quedan en suspensión en el aire en partículas microscópicas y son respirados por alguien que se encuentra cercana a esa persona minutos después.

«Existe evidencia más que suficiente para que se aplique el principio de precaución. Para controlar la pandemia, a la espera de disponer de una vacuna, se deben interrumpir todas las vías de transmisión», se lee en la misiva.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que para que una persona se contagie con el virus debe estar en contacto con otra que esté infectada, esto va a ocurrir a través de la propagación «de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar» y descarta que queden en el aire pues «las gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo». En una reciente actualización, la OMS dijo que el virus podría quedar en el aire solo después de procedimientos médicos.

Ante esto, ha recomendado el lavado constante de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico de más de un metro de distancia y la desinfección de superficies que pudieran estar contaminadas con el virus.

Uno de los casos

Los científicos exponen un caso que se registró en un restaurante chino, y que está en investigación, donde cinco clientes de mesas cercanas se infectaron por el paciente denominado como cero y determinaron que no hubo interacción entre estos, por lo que la vía de infección surgió a partir de las gotas que estaban en el aire y circularon en el local. Se dice que uno de los posibles factores que incidieron en el contagio fue que no había ventilación.

Los firmantes de la carta han expresado su preocupación porque la población asuma que al tomar fielmente las recomendaciones sanitarias que ha dado la OMS se sientan protegidas contra el virus y sobre todo porque algunos países empiezan a retomar sus actividades en lugares con espacios cerrados y sin ventilación, lo que puede aumentar el contagio.

“El problema no es si la transmisión por el aire es una vía más o menos importante, la clave es dónde. En lugares bien ventilados, esto no es un problema en absoluto porque las gotitas cargadas de virus se eliminan rápida y eficientemente. Pero si la ventilación no es eficiente, como en muchos lugares públicos cotidianos, esta podría ser la ruta principal”, dijo anteriormente Lidia Morawska, una de las primeras defensoras de esta vía de transmisión, cuando ya había redactado esta carta abierta, según señala El País.

La OMS, agrega el medio de comunicación, ya ha tenido conocimiento de estudios similares que se han hecho sobre la transmisión aérea, sin embargo, asegura que se necesita más evidencia sólida y clara.

En la carta los firmantes recomiendan algunas medidas que deben tomarse para evitar la transmisión vía aérea:

– Proporcione ventilación suficiente y efectiva particularmente en edificios públicos, entornos de trabajo, escuelas,

hospitales y residencias de ancianos.

– Complementar la ventilación general con controles de infección en el aire, como el escape local, filtración de aire de alta eficiencia y luces ultravioletas germicidas.

– Evite el hacinamiento, particularmente en el transporte público y los edificios públicos.