La deportista nicaragüense que viene por tierra desde Estados Unidos para reunirse con su papá (en delicado estado de salud)

Sayra Laguna no sabe si verá a su papá por última vez. Ella estaba en California y unas amigas le ayudaron a conseguir un espacio en un furgón. Pasó por México hasta llegar a Guatemala. Fueron cinco días de viaje y desde hace dos semanas trata de emprender el trayecto restante hacia Nicaragua. La travesía de Laguna por reencontrarse con su papá, quien está en una delicado estado de salud, es un acto de fe. Ulises tratando de regresar a Ítaca tras partir de Troya. La deportista amateur más destacada de los últimos años del país y referente en deportes de combates, desde enero había estado en California estudiando especialidades en Crossfit. Había dejado Nicaragua después que el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) la cesara de sus funciones por no estar «alineada a la dictadura» y ser crítica del sistema.

Laguna dividía su tiempo entre el estudio e impartir clases personales de ejercicios, pero no soportó la noticia que su papá estuviera enfermo y que su abuela y visabuela estuvieran también en riesgo. A esta luchadora incansable no le ha importado perder su vida, cruzando el desierto y transitar un mundo desconocido. «No tuve problemas para pasar de Estados Unidos a México ni de México a Guatemala. Dios me ha cuidado», indica. En el país chapín se encontró con un nutrido grupo de nicaragüense varados, esperando regresar a Nicaragua. Cuenta que hay mil historias dramáticas entre todos y solo un objetivo: volver a su patria.

«Aquí la gente ya no tiene dinero, todos estamos posando y hemos decidido volver a Nicaragua. Salimos este miércoles en un bus alquilado hasta la frontera de Honduras y luego trataremos de llegar hasta nuestro destino. Los nicaragüenses en Panamá nos han motivado», explica Laguna. No ha sido fácil esa decisión. La deportista se puso en contacto con la Embajada de Nicaragua en Guatemala, pero no recibió la atención esperada. Lo intentó una y otra vez hasta el cansancio y la respuesta oficial de la embajadora fue: «No hay viajes humanitarios. Nosotros no nos vamos a encargar de hacer otro viaje. Ya hubo uno». Unas declaraciones que golpearon a los más de 20 nicaragüenses peleando por el retorno, pero no apagaron la fe de la mayoría.

«Yo no me voy a cansar de ejercer presión para regresar. En un principio eran más de 40 y ahora somos 29 en lista porque el resto tuvo miedo debido a que la manera oficial y diplomática de Nicaragua no estaban dispuesto a ayudarnos. En el fondo hay incertidumbre y miedo, cada quien va pagando sus costos, hay gente que medio come o comparte lo que tienen, pero nadie me podrá detener de ver a mi padre», enfatiza Laguna.

Y cuando concluyó preguntándole qué están haciendo las federaciones deportivas o el IND por ayudarla, señaló: «Nada. Más bien estaban alegres en el IND y en el Comité Olímpico que no esté en el país porque según ellos yo era una terrorista por no estar de acuerdo con las barbaridades que se están haciendo».