Un grupo de empresarios de Puntarenas, Costa Rica, adquirió la franquicia de la U Universitarios, conjunto que acaba de descender a la Liga de Ascenso. El objetivo es formar un proyecto deportivo y social que beneficie a los sectores más vulnerables la provincia y regresar al futbol de Primera División con el Club Marineros del Pacífico, que tendrá el sello de Henry Duarte, el extécnico de la Selección de Futbol.

La cara visible y máximo responsable del proyecto será el costarricense, quien estará cargo de la parte técnica y deportiva porque será el gerente y entrenador al mismo tiempo, un doble rol pocas veces visto. «Es un proyecto ambicioso, yo lo que buscaba era pelear títulos, pero ofrecieron esto en el que soy el director de todo y me llena de ilusión porque me permitirá desarrollar conceptos como lo hice en Nicaragua», explica Duarte en una entrevista con La Nación de Costa Rica.

Duarte señaló que busca subir a la Primera División en dos años. «Hay que establecer una base, un proceso de formación de jugadores para estar en mediano plazo en Primera. El objetivo es hacerlo en el segundo año, lógicamente se debe trabajar una estructura deportiva. En este momento adquirimos una franquicia de Segunda y debemos correr para estar listos».

«En Puntarenas hay mucho potencial y eso me ganó. Segundo me plantearon un proyecto con responsabilidad, tercero siento que me están dando herramientas y apoyo. Quinto este proyecto será con mis ideas, además tengo el apoyo económico deseado. Aquí no se formará un equipo de futbol, se formará una estructura y eso me llena de motivación. Desde el punto de vista deportivo seré un formador, es un gran reto, esto se asemeja un poco a lo que hicimos en Nicaragua y hay que trabajar desde abajo en la contextualización».