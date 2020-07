Régimen de Ortega admite que no tiene quién le preste a nivel internacional y está pagando caro por deuda interna

CONTENIDO EXCLUSIVO.

El Banco Central de Nicaragua confirmó con sus cifras que el régimen de Daniel Ortega está teniendo dificultades para conseguir nuevos financiamiento externo y muestra de ello es que en el primer trimestre de este año no logró contratar ni un préstamo, un hecho que no se había visto en el último quinquenio, según una revisión a retrospectiva realizada por LA PRENSA. Analistas advierten que situación puede empeorar, pero forzará a Ortega a buscar una negociación porque su situación financiera es insostenible sin recursos externos y una crisis económica que no parece tener caducidad.

El año pasado el Ejecutivo había logrado disimular su aprieto financiero externo al contratar en el primer trimestre un crédito por 100 millones de dólares con Expor-Import Bank (Eximbank) de China Taiwán, un préstamo “ fantasma” que incluso la Asamblea Nacional llegó a aprobar, pero que al final nunca se incorporó al Presupuesto General de la República, pero este año ya no tuvo otra alternativa que admitir que no pudo conseguir recursos frescos en los primeros meses, algo que no se había visto en años.

En el informe trimestral sobre el comportamiento de la Deuda Pública de Nicaragua hasta marzo de este año, divulgado en julio, el Banco Central admite claramente:“Durante el primer trimestre de 2020 no se efectuaron nuevas contrataciones de préstamos por parte del sector público de Nicaragua”.

Ortega pierde capacidad de financiarse en el exterior

Esa dificultad contrasta con las facilidades de contratar préstamos que el régimen exhibió hasta marzo del 2018, cuando solo en el primer trimestre de ese año el régimen suscribió préstamos por 254.3 millones de dólares, el 40 por ciento de los 631.3 millones de dólares que pactó a lo largo de ese convulso año.

Una revisión desde el 2015 refleja en cada primer trimestre del año, el Ejecutivo lograba siempre firmar préstamos por más de cien millones de dólares en los primeros meses del año. Entre enero y marzo del 2015 contrató 285.3 millones de dólares; en el año siguiente año, en igual periodo, pactó 147.6 millones de dólares; y en el 2017 suscribió 325.3 millones de dólares hasta marzo.

Y aunque a nivel internacional hay más de 40,000 millones de dólares que los organismos financieros han dispuesto para los países empobrecidos para enfrentar la pandemia, el economista y gerente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Róger Arteaga y el sociólogo Óscar René Vargas sostienen que de nada servirá esa abundancia de recursos en el exterior, porque en lo que resta del año Ortega mantendrá esa dificultad, a menos que acceda a negociar las exigencias de la comunidad internacional, que quieren una transición democrática y retorno de los derechos civiles de los nicaragüenses.

“El problema es que ni en los siguientes trimestres de este año van haber contrataciones porque las condiciones que Nicaragua está presentando no son las mejores, no hace atractivo a los organismos financieros internacionales, eso posiblemente se va a agravar más”, dice Arteaga, que señala que el contexto para atraer financiamiento se ha empeorado por el deterioro, aún mayor, de la imagen del país a nivel internacional por el negligente manejo de la pandemia.

Arteaga afirma que Ortega no puede aducir que no obtenido financiamiento externo para hacer frente a la pandemia por culpa de la Nica Act, porque esta legislación estadounidense es clara en establecer que Nicaragua puede acceder a recursos para fines humanitarios, como es el caso de la pandemia. Pero el país ha perdido esa oportunidad de obtener cooperación externa por los cuestionamientos que pesan sobre el régimen, ahora ya no solo por la violación de derechos humanos, sino por el mal manejo de la crisis sanitaria.

Y aunque el reporte del Banco Central está cortado hasta marzo de este año, Vargas también cree que Ortega seguirá sin contratar créditos internacionales hasta el tercer trimestre de este año y que posiblemente en el cuatro trimestre de este año se vea forzado a una negociación política, lo que podría suavizarle un poco la posibilidad de obtener recursos frescos. Dependerá, no obstante, del camino por el que opte Ortega transitar.

“Estos organismos no ven a Ortega a un gobierno que se pueda sostener por mucho tiempo”. Una percepción, que a criterio de Vargas, manejarían no solo los organismos financieros internacionales sino también la comunidad internacional, y muestra de ello remite a las declaraciones de Monseñor Silvio Báez, exiliado en Roma, que en una entrevista con LA PRENSA, dijo que el Papa Francisco cree que este Gobierno es débil, “entonces la debilidad del Gobierno y su aislamiento hacen que nadie les quiera dar dinero”.

“Hay una presión tremenda contra el Gobierno, que lo está forzando a negociar. El segundo trimestre, la cifra va ser igual al primer trimestre”, dijo Vargas, que señaló que la situación financiera empeorará si la economía entra en un proceso de depresión, lo que golpearía la recaudación tributaria, que financia más del noventa por ciento del Presupuesto General de la República.

De hecho hasta el segundo trimestre de este año, el régimen no ha anunciado nuevos financiamientos por parte de organismos multilaterales y hasta ahora el Fondo Monetario Internacional no ha tendido la mano al Gobierno, el único en Centroamérica.

Le desembolsa más, pero debe pagar más

Y peor aun, el reporte del Banco Central revela que si bien este año el Gobierno logró que los organismos externos desembolsaran más recursos, de préstamos ya aprobados anteriormente, lo cierto es que el régimen se ha visto obligado a acelerar el pago de su deuda con estas entidades financieras, lo que reduce su margen de maniobra financiera.

Entre enero y marzo, las entidades financieras desembolsaron 118.9 millones de dólares, pero el Gobierno central les debió honrar el pago de 57.4 millones de dólares, es decir que casi la mitad del dinero entregado se usó para pagar deudas correspondientes, reduciendo la capacidad del Ejecutivo para invertir en proyectos, situación que empeora al no poder conseguir nuevos financiamientos.

Eso contrasta con el 2018, cuando el régimen si bien entre enero y marzo obtuvo en desembolsos 52.7 millones de dólares y debió pagar en ese lapso 43.0 millones de dólares, tenía un colchón financiero hasta ese momento de 254.3 millones de dólares por nuevos créditos, por lo que holgadamente podía invertir en obras.

El exgerente del BCIE reconoció que Ortega está recibiendo desembolsos para pagar deudas para evitar que su imagen como buen pagador se vea deteriorada, aunque eso implique ver mermada su capacidad para ejecutar proyectos nuevos.

Otra amenaza

Si no hay un cambio del contexto actual, Arteaga afirma que incluso la posibilidad de Ortega de conseguir financiamiento externo en los próximos meses puede empeorar si finalmente el Gobierno de Donald Trump logra en septiembre próximo quedarse con la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID ) , donde por primera vez la silla principal sería ocupada por un estadounidense, desde donde podría ejercer mayor presión contra la dictadura de Ortega.

Ortega lleva dos años sin recibir financiamiento del Banco Mundial y el BID, pero estas entidades continúan desembolsando financiamientos ya pactados. Hasta el primer trimestre de este año, según el informe de deuda pública del Banco Central, el BM entregó 18.1 millones de dólares y el segundo 8.3 millones de dólares.

Para Arteaga la admisión de Ortega de que no pudo conseguir financiamiento externo en el primer trimestre es un reflejo de que también está reconociendo que está profundamente aislado en la comunidad internacional. “Para Nicaragua va ser muy difícil, mientras esté el Gobierno de Ortega, que consiga financiamiento ni donaciones siquiera, porque hay países que están donando dinero, pero a Nicaragua no lo consideran un buen sujeto para donación”, enfatizó.

En eso coincide Vargas, al afirmar que esa dificultad “es parte de su aislamiento internacional. Es decir, que el Gobierno no tiene la legitimidad para los organismos financieros internacionales o cooperantes bilaterales para hacer contrataciones de préstamos”, situación que se agrava porque no ha demostrado tampoco capacidad para resolver la crisis económica, lo que conducirá a una depresión.

Financiamiento más caro

Ante la imposibilidad de conseguir nuevos financiamientos el régimen de Ortega se ha visto obligado a conseguir recursos en el mercado de deuda interna, donde ha sido forzado a ofrecer más tasas de intereses para convencer a los inversionistas a que compren sus papeles bursátiles, en medio de una creciente incertidumbre política y económica.

Según el reporte del Banco Central, hasta el primer trimestre de este año el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estaba ofreciendo pagar en promedio 10.260 por ciento en la compra de sus papeles, un nivel medio no registrado en el primer trimestre de cada año. El año pasado ofreció en promedio 9.057 por ciento, un interés muy alto respecto a lo que pagó entre 2015 y 2018.

De hecho una tasa atractiva de dos dígitos este año es lo que habría permitido al régimen no repetir el fiasco del año pasado en similar periodo. Hasta marzo de este año, solo Hacienda vendió 21.2 millones de dólares en papeles del Estado, cuando el año pasado para este mismo periodo solo había colocado 1.1 millones de dólares, un fracaso si se compara con los 100 millones de dólares que tenía planificado colocar en todo ese año y que al final debió recortar drásticamente mediante una reforma al Presupuesto General de la República, cuyo hueco financiero debió cubrir con un severo ajuste tributario.

Para Arteaga el aumento en la tasa de interés en los papeles gubernamentales confirman que el régimen genera poca confianza y credibilidad entre los que suelen comprar estos instrumentos financieros. “El mismo desprestigio los obliga a tener que ofrecer tasas más altas, porque no hay dinero barato y el riesgo país hace que tengan que ofrecer más tasas de interés por lo que puedan recibir y por lo que recibían antes con una tasa más baja, pero es por el riesgo. En el mercado bursátil, vale mucho la imagen del emisor”, afirma el economista.

BCIE cauteloso

Los números del BCN reflejan que hasta marzo de este año, el BCIE se mantiene como el principal soporte de los desembolsos financieros, pero esto, a criterio de Arteaga no significa que dicho banco va a llenar el vacío, con nuevos préstamos, que han dejado otros cooperantes financieros porque el organismo ya comprendió del riesgo que implica involucrarse con el régimen de Ortega, luego a que fuera forzado a revocar un préstamo que dio a la Policía Orteguista tras las sanciones de Estados Unidos a dicha organización de represión.

“Se dieron cuenta de que la política que estaban aplicando era equivocada y por eso echaron pie atrás, que nadie creía que podían suspenderle los desembolsos a Nicaragua y lo tuvieron que hacer. Así que creo que esta vez el BCIE ya no va actuar con tanta libertad… No creo que el BCIE vaya a llenar otra vez el vacío que vayan a dejar los organismos financieros”, expresó Arteaga, que considera que la situación se le complica más a Ortega en materia de imagen por su capricho de dejar en su cargo a un ministro de Hacienda sancionado por Estados Unidos.

En este planteamiento coincide Vargas que indica que ante esta dificultad financiera, que ahora se extiende inclusive al BCIE, su viejo aliado, se verá forzado a negociar en los últimos trimestres del año porque al régimen le urge dinero para mantener su aparato estatal burocrático funcionado o de lo contrario deberá aplicar duros recortes de planilla, que suelen tener un costo político alto.

Pero Vargas dice que aunque se lograra un acuerdo político hoy, concretar préstamos toma tiempo hasta su desembolso. “Es decir si se logra un acuerdo hoy, vamos a ver un comportamiento financiero mejor para el cuarto trimestre, pero en el tercer trimestre va a depender en cuánto tiempo hay un arreglo político”, dijo.

A criterio del sociólogo, Ortega tiene julio y agosto para sentarse a negociar antes de que en septiembre la Organización de Estados Americanos entre en sesión extraordinaria que podría dejar al régimen completamente desfinanciado en el exterior y en octubre el Gobierno de Donald Trump lo sorprenda con duras sanciones. “Trump tiene que hacer algo para tratar de contrarrestrar la tendencia negativa de ser reelecto en noviembre y pudiera ser una actividad extra diplomática” contra Ortega, dice Vargas.

“Es decir todos los factores económicos están diciendo que si Ortega no negocia, el 2021 para Ortega va a ser imposible… sin reales la crisis económica va a producir más desempleo, más pobreza, más crisis social, más crisis política”, advierte el sociólogo.

