Quiés es Ellie Goldstein, la primera modelo con síndrome de Down en aparecer en Vogue

A sus 18 años, Ellie Goldstein no esconde su ambición.

«Quiero ser famosa», le dice a la BBC esta joven modelo que vive en el este de Londres.

Y tener un cromosoma extra no va a ser un obstáculo para ella, asegura.

Goldstein se ha convertido en la primera modelo con síndrome de Down en aparecer en la prestigiosa revista de moda Vogue.

Ocurrió después de que Gucci Beauty, la línea de productos de belleza de la prestigiosa marca Gucci, la convirtiera en imagen de su colección L’Obscure de máscaras de pestañas.

Su rostro fue uno de los más destacados de la última edición digital de la revista Vogue Italia.

Yvonne, la madre de Ellie, fue quien recibió la llamada en la que le confirmaron que su hija había sido escogida para la campaña.

«No podíamos creer que una marca tan grande escogiera a Ellie. Ella siempre quiso formar parte del mundo de la moda y desde niña ha sido una artista del entretenimiento», dijo la madre.

La foto de Goldstein publicada en la cuenta de Instagram de la marca italiana ha atraído miles de comentarios.

«La cantidad de ‘Me gusta’ que he recibido es increíble. En particular me gustaron un usuario que dijo que soy muy bonita y otra que está celosa de mis cejas», dice Goldstein.

Diversidad en la moda

A Goldstein la representa la agencia de modelos Zebedee Managemente desde 2017.

Uno de los principales objetivos de esta agencia es mejorar la representación de las minorías en los medios: hacer visibles a quienes tienen dificultades de aprendizaje, discapacidades o identidad de género no binaria.

Y fue un amigo de Goldstein quien la convenció para que se inscribieraen la agencia, después de ver un anuncio de Zebedee en televisión.

Pero ¿está el público preparado para la diversidad en la publicidad?

La madre de Ellie Goldstein dice que siempre tuvo una personalidad muy extrovertida y única.

Yvonne Goldstein cree que ya es hora de este cambio, que viene demorado.

«La respuesta que hemos visto solo nos muestra que el mundo está listo para abrazar la diversidad y la inclusión. Y con todo lo que está pasando, necesitamos miradas más positivas», señala la mujer.

Sin embargo, Vincent Peter, de la agencia Silent Models de París, apunta que hasta ahora no han recibido ninguna oferta de trabajo para modelos con discapacidades cognitivas.

«Veremos si (surge alguna) después de las vacaciones de mitad de año o de cara a la próxima semana de la moda», explicó el representante.

Uno de los retratos de Ellie Goldstein fue exhibido en la National Portrait Gallery de Londres.

Mientras la industria de la moda pondera su siguiente movimiento, Goldstein está buscando su nuevo proyecto.

«¡Louis Vuitton!, ¡Chanel!», dice con entusiasmo cuando se le pregunta en la campaña de qué marca le gustaría verse próximamente.

«¡Quiero estar en las portadas de todas revistas del mundo!», agrega.