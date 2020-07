EE.UU. anuncia restricción de visas para funcionarios chinos

Estados Unidos anunció este martes (07.06.2020) que su gobierno restringirá las visas de funcionarios chinos, en respuesta a los impedimentos para que los estadounidenses visiten el Tíbet.

El jefe de la diplomacia de Washington, Mike Pompeo, anunció esta acción que afecta a un número no especificado de funcionarios para presionar a China a permitir que diplomáticos, periodistas y turistas estadounidenses puedan visitar esta zona de los Himalayas.

«Estados Unidos busca un trato justo, transparente y recíproco de la República Popular China para nuestros ciudadanos», indicó Pompeo en un comunicado.

Estas medidas se producen en un contexto de degradación de las relaciones bilaterales debido a la represión de Pekín en Hong Kong, la pandemia del coronavirus, las tensiones por el Mar de China Meridional y las crispaciones sobre el fabricante chino Huawei, entre otras disputas.

Pekín ejerce un control estricto sobre el acceso al Tíbet, una región que considera como una parte inalienable de su territorio desde su anexión en 1951.

Today I announced visa restrictions on PRC officials involved in restricting foreigners’ access to Tibet. We will continue to seek reciprocity in our relationship.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 7, 2020