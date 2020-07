Ejerciendo el derecho a expresarnos con libertad

En los últimos días los Ciudadanos por la Libertad hemos sido blanco de múltiples ataques, intentando responsabilizarnos por supuestos problemas de la Coalición Nacional. Con asombro hemos visto cómo el no formar parte de dicha coalición ha provocado insultos y ofensas. Y digo con asombro, porque parecen olvidar que el culpable es el régimen, que ha sabido acomodar dentro de la Coalición en posiciones decisorias a varios de sus aliados, del presente y del pasado.

Insinuar que nos han regalado la personalidad jurídica o peor aún que fue negociada, es un insulto a los miles de Ciudadanos, que con un esfuerzo titánico y con sus propios recursos, lograron cumplir todos los requisitos para obtenerla. Por eso, cuando los directivos y líderes municipales del Partido hablamos, lo hacemos con la responsabilidad y el orgullo de representar a gente digna y valiente, que nos ha encargado representarlos mediante su voto, una fuente de legitimidad muy escasa en Nicaragua en los tiempos actuales. Somos las mismas personas que durante más de un año organizamos los Miércoles de Protesta frente al Consejo Supremo Electoral, cuando a nadie parecía importarle; somos a quienes nos asesinaron fiscales en San Sebastián de Yalí y San José de Bocay en 2017, cuando nadie protestó por sus muertes; somos quienes en marzo de 2018 presentamos una propuesta de reformas electorales torales, cuando nadie presionaba para obtenerlas; y somos un partido que cuenta entre sus miembros a miles de hombres y mujeres de la Resistencia Nicaragüense, que sobrevivieron a una guerra civil contra esta misma dictadura.

La democracia se practica respetando los derechos de todos, y en Ciudadanos por la Libertad estamos en nuestro derecho de exigir un cambio total en la forma de hacer política, una política con ética, basada en principios y valores, que tenga a los jóvenes entre sus protagonistas y donde los políticos no se ofendan cuando les pregunten por su perspectiva ideológica. No estar de acuerdo con la imposición de agendas no es dividir, es tener la valentía de ejercer el derecho a expresarnos con libertad, ayudando así a construir una unidad monolítica de oposición democrática. La verdad es quizá un valor olvidado en el quehacer político de muchas décadas, es hora de recuperarla. El partido Ciudadanos por la Libertad existe para participar y construir ciudadanía promoviendo la participación política, para que algún día elijamos gobiernos libres de corrupción y enfocados en el bienestar de todos. Pero más que eso, existimos para conocer de cerca las dificultades que enfrentan las familias nicaragüenses y cómo debemos prepararnos para ofrecerles a todos un futuro mejor en libertad, justicia y democracia.

La autora es presidenta nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad