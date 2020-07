El relato de la muerte por Covid-19 de la madre de un importante promotor de boxeo nicaragüense

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Doña Lula solamente parpadeó dos veces en el tiempo de la pandemia del Covid-19. Salió a visitar la tumba de su esposo, en conmemoración a sus cinco años de haber fallecido, y a retirar su pensión. Días más tarde salió positivo al Covid-19 y luego de batallar ferozmente durante 26 días contra el virus su cuerpo no resistió. María Elena Mejía era la mamá de uno de los promotores de boxeo más importante en el país: Marcelo Sánchez, quien es el presidente de Pinolero Boxing.

Sánchez realizó como promotor la última cartelera en Guatemala el 12 de marzo y cuando iba a regresar al país dos días después, el presidente guatemalteco decretó el cierre de las fronteras. Pinolero Boxing fue noticia porque se convirtió en la primera promotora del país en cancelar los eventos pugilísticos públicamente por el contexto del Covid-19 y, hasta la fecha, se ha mantenido esa decisión.

Te puede interesar: El lanzador que pasó cinco meses fuera por lesión, pensó en el retiro y ahora regresó asombrando

«Yo me quedé atrapado en Guatemala hasta que pude salir en un vuelo humanitario el 20 de junio. Mientras estaba fuera del país logramos conseguirle un doctor personal que no fue fácil, le agradezco al doctor Luna que siempre estuvo con mi mamá, además de la enfermera Doris que la acompañaba todo el tiempo. Mi mamá falleció el 26 de junio. Durante ese tiempo en el que batalló utilizaba tres tanques de oxígenos diarios, más todo el medicamento que debíamos comprar. Yo decía que vendería hasta mi alma con tal de conseguirle todo lo que necesitaba. Gracias a Dios que colocó a ángeles que nos ayudaran a nivel de conexiones y familiares en Estados Unidos y Canadá con parte de sus gastos. Por tener a tu madre más tiempo lo vale todo», cuenta Sánchez un poco nostálgico.

El promotor que logró convertir en campeón a Byron «el Gallito» Rojas sentía mucha impotencia al estar lejos de casa sin poder tener a su mamá cerca. «Eran días de incertidumbre. Sin embargo, me quedo con lo guerrera de mi mamá al pelear hasta el último asalto. Estaba mejorando y de repente vino un ataque feroz del virus llamado «Tormenta de Citoquina» (Covid- 19 en su máxima expresión) que le terminó ganando el combate. Lo último que me dijo era que me cuidara mucho que debía proteger a mi familia». Sánchez se hizo dos exámenes en Guatemala y salió negativo al Covid-19. Trajo de ese país todo un equipo de protección para evitar contagio y luego de la muerte de Doña Lula, el haber tomado todas las medidas de protección durante el cuido tuvo como resultado que él no ha tenido ningún síntoma de la enfermedad.

Lea además: A las puertas de ser campeones, pero: ¡Cómo sufre el Real Madrid sin Sergio Ramos!

«Cuando veo que hacen eventos deportivos u otras promotoras montando boxeo me causa indignación porque no es el momento, al menos durante este mes. Mis boxeadores quieren pelear, pero les explico que hay que esperar. Yo les ayudo con un aporte económico semanal. Hay uno en especial que se ha ganado aún más mis respeto como es Alexander ‘Popeye’ Mejía, quien estuvo ayudando a mi mamá con lo que necesitara. Si hago boxeo sería en agosto pero todo sería a puerta cerrada. Nada de público y pocas peleas debido a que no se puede arriesgar la vida de las personas», concluye Sánchez.