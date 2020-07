Sin realización de pruebas y sin ubicar los focos de contagio, el país enfrenta «a ciegas» la pandemia

Ante el aumento acelerado de casos de contagio por Covid-19 en Centroamérica, se espera que Nicaragua vuelva atravesar por nuevos brotes, que podría saturar los hospitales entre las próximas dos o tres semanas, alertaron especialistas independientes. Recordaron que aunque por el momento, se perciba que se ha enlentencido la situación, lo cierto es que la cifra de gente afectada sigue en aumento.

Sin información precisa, sin pruebas para detectar el Covid-19 y sin un control de foco, el panorama de Nicaragua solo está lleno de incertidumbre, consideró el epidemiólogo Carlos Hernández, quien señaló que todo lo que se diga acerca de la situación del país son «conjeturas».

Este jueves, Costa Rica reportó un “crecimiento exponencial preocupante” -según el sistema de salud- de casos: 649 en un solo día, por lo que las autoridades anunciaron que adoptarían medidas más estrictas para combatir la enfermedad. Por su lado, Guatemala registró el mayor número de casos con 1,247 y se espera que el presidente de ese país, anuncie en los próximos días nuevas medidas; de igual manera El Salvador registró los números más altos de contagio con 298 casos.

Lea además: Por qué se perciben menos casos de Covid-19 en los hospitales públicos, aunque aumentan los contagios

Pero ¿Por qué Nicaragua aparenta una situación diferente? El doctor Hernández valoró que si bien los brotes están un poco más limitado de los que hubo hace un mes, el país mantiene en ascenso la curva de contagio. «Estamos en la misma situación, con un aparente enlentecimiento, no podemos hablar categóricamente de lo que está pasando sin información precisa, sin información de pruebas», declaró el doctor.

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había advertido que esperaban un aumento exponencial de contagios por Covid-19 en la región, por lo que recomendó a los gobiernos a reforzar las medidas de prevención, a mantener el distanciamiento social y la realización de pruebas para realizar un mejor análisis de la situación del país.

No obstante, el régimen orteguista hasta el momento no ha adoptado medidas contundentes para combatir la pandemia, por lo que la OPS -en reiteradas ocasiones- ha hecho un llamado a que brinde información confiable y detallada a la población para que esta tome medidas adicionales.

Lea además: OPS: casos de Covid-19 aumentarán en Nicaragua debido al creciente número de contagios en la región

Pruebas y control de focos

Nicaragua urge de emplear el control epidemiológico pues esto permitirá que donde se reporte un brote, se busquen los contactos para aislarlos y se les realicen pruebas para poder bloquear la cadena de transmisión de contagio, explicó el epidemiólogo. «Mientras eso (foco de contagio) no se haga, vamos a estar en la incertidumbre de qué es lo que está pasando», subrayó el doctor Hernández.

Aunque el Ministerio de Salud, Minsa, en su protocolo sobre la pandemia del Covid-19 expuso que entre las acciones a emplear para combatir la enfermedad era el seguimiento a los «contactos», a casi cuatro meses de confirmar casos esta medida no se ha cumplido.

«Ves un caso, vas con la prueba, averiguás los contactos y a esos contactos les haces las pruebas para saber cuánta positividad hay en ese brote y por dónde se está distribuyendo y lo controlás, pero no tenemos información verdadera ni sabemos nada, entonces decimos aparentemente, (porque) tenemos unas señas aquí y otras acá y uno trata de configurar en qué situación estamos pero eso es muy incierto», agregó el experto.

El Minsa registra hasta el 07 de julio 2,846 casos confirmados y solo 91 fallecidos, números que no coinciden con la realidad del país, según criterio del gremio médico. Por su parte, el Observatorio Ciudadano contrasta estas estadísticas y reporta 7,893 casos sospechosos y 2,225 muertes acumulados hasta el 8 de julio.

«Como no tenemos control de las pruebas, que es la clave para dirigir la contención de la epidemia y esas pruebas están secuestradas, no tenemos información; (las pruebas) están siendo utilizadas para confirmar casos graves y eso no es control epidemiológico, eso sirve clínicamente para confirmar un caso que está grave y definir mejor el tratamiento», explicó.

Población llamada a prevenir

El epidemiólogo Hernández resaltó que el aparente enlentecimiento de contagios se debe a que la población, algunas instituciones públicas, líderes religiosos, empresas, entre otros actores, han tomado sus propias medidas, por lo que instó a estos actores de decisiones a promover este tipo de acciones. Asimismo, señaló que las personas se están tratando tempranamente desde sus casas, lo que evita la saturación de las unidades de salud.

«Hay varias cosas, además de que hay más gente previniendo, está el asunto de que la gente ha venido utilizando el tratamiento en casa y eso no se mira, a como se miró en los anteriores meses en la demanda a nivel de los hospitales, y parece que se está actuando más precozmente», expresó el doctor.

Lea también: Primero aumenta número de ventiladores, ahora capacita a médicos sobre manejos de casos Covid-19 ¿Está preocupado el Minsa por avance del virus?

El doctor enfatizó que esta situación no significa que se esté reduciendo el nivel de infección, sino que se está dando un tratamiento más adecuado y precozmente, por lo tanto, el paciente no se agrava y no demanda la atención de un hospital. El experto destacó el papel que ha tenido las líneas telefónicas de los grupos médicos, donde orientan a la ciudadanía en este tema.

«Hay muchas medidas que pueden reducir los contagios y se pueden tomar desde una institución, desde una alcaldía, desde un director de escuela, desde una pastor, todo esto suma y va sumando y eso es parte de la aparentemente enlentencimiento (…) entre más medidas se tomen, más se colabora y de poquito en poquito se van empleando más las medidas de prevención que va cortando la transmisión», manifestó.

Régimen mantiene celebraciones

Por su lado, aunque el régimen anunció que la celebración del 19 de julio sería virtual, así como lo fue el Repliegue táctico a Masaya, las actividades en los departamentos y municipios se mantienen. Este viernes, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, señaló la realización de distintas ferias, ligas deportivas y festejos de fiestas patronales.

«Compañeros y compañeras, cantidad de eventos celebrándose, fiestas, santos patronos celebrándose de acuerdo a las posibilidades de este tiempo del que nos cuidamos en grande (…) cantidad de eventos que se realizan en todos los municipios donde se honra la devoción de las familias», declaró Murillo, contradiciendo las recomendaciones dictadas por las organizaciones de la salud.

Puede interesarle: La nueva cuarentena de 30 días de Daniel Ortega

Ante esta situación, el epidemiólogo consideró que mientras se mantengan este tipo de convocatoria, no se suspendan las clases, no se prohíba las reuniones mayores de 50 personas, a como otros países lo han hecho, el riesgo de contagio permanecerá latente.