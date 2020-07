Coalición Nacional ofrece siete sillas con derecho a voto en su consejo al sector juvenil. Propuesta no convence a estudiantes

Las organizaciones y partidos de la Coalición Nacional ofrecieron siete espacios con poder de voto a los movimientos de jóvenes y estudiantes que participaron en la rebelión de abril del 2018, siendo esa la propuesta que busca responder a la demanda de los sectores juveniles de tener representación autónoma en el Comité Nacional de la oposición.

Esa propuesta fue discutida este 10 de julio, informaron José Pallais y Miguel Rosales, representantes de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), respectivamente, ambos miembros de la Coalición. Aunque no hubo aceptación de parte de los movimientos estudiantiles, sí hubo avance ya que tres grupos de jóvenes emergentes de la lucha de abril ocuparon el lugar del sector en la mesa multisectorial.

Las conversaciones para lograr la incorporación plena con más puestos y poder de decisión de todos los movimientos juveniles continuará el próximo martes 14 de julio, informó Marjourie Duarte, del movimiento Acción Universitaria (AU).

Los tres representantes del sector juvenil y estudiantil en la Coalición Nacional son Marjourie Duarte de AU, Nathalie Román del Movimiento Estudiantil de Apoyo a la Democracia (MEAD), Xavier Martínez de Activismo Digital Nicaragüense (Adnic). Todos están agrupados en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y representan a los 14 movimientos estudiantiles en esa agrupación opositora.

Lea además: Moisés Hassan da por resuelto el litigio del PAC, pero CSE no responde solicitud de normalizar su situación legal

El Movimiento Universitario 19 de Abril, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), el Movimiento UNA 19 de Abril y el Movimiento Estudiantil 19 de Abril están en la Alianza Cívica, que también reclaman su propio lugar de manera independiente en la Coalición.

Con la incorporación del sector juvenil ya son ocho las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional. Sin embargo, aún sigue pendiente el dar más espacios a los movimientos estudiantiles en el Comité Nacional.

La joven Duarte explicó a LA PRENSA «nuestro ingreso no significa que aceptemos la propuesta» que les hacen las otras siete organizaciones y partidos políticos en darles siete sillas con voto en el Comité Nacional.

«Primero es que ingresemos las juventudes a la Coalición de forma independiente para poder seguir dialogando. No significa que ya aceptamos que estén las siete sillas (para los jóvenes), o que estén los partidos políticos, sino que no sean los adultos los que decidan nuestros espacios», afirmó Duarte.

Darles mayoría, dicen

Pallais y Rosales explicaron que el mecanismo para dar más participación al sector joven, sería ampliar el número de miembros del Comité Nacional, de tal forma que sean 14 los integrantes con derecho a voto, de los cuales siete serán de los representantes de los jóvenes. De aprobarse, el sector juvenil y estudiantil tendría el cincuenta por ciento de votos en la toma de decisiones de la Coalición Nacional.

Sin embargo lo planteado no satisface a todos los estudiantes, al menos no a los miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), quienes rechazan ese esquema porque identifican que es la forma en que los partidos políticos ampliarán su cuota de poder en las decisiones de la Coalición al incorporar a sus agrupaciones juveniles partidarias en la mesa multisectorial.

Exclusivo para los movimientos que lideraron protestas

Para ocupar esos siete puestos se aumentarán de tres a cuatro las personas que cada organización y partido les representarían en el Comité de la Coalición, explicaron Rosales y Pallais. La cuarta silla sería exclusiva para el sector juvenil y estudiantil.

Lea además: Coalición Nacional podría ampliar número de miembros en su comité. Estos lugares serían tomados por los sectores juveniles

Pallais enfatizó que la propuesta contempla «que los jóvenes a designar deben haber participado en la rebelión cívica de abril para responder al espíritu de cambio de esa explosión social», como una forma de contrarrestar que los partidos políticos tengan mayor influencia.

«Son siete jóvenes con derecho a voto independiente, y se pasa de 7 votos a 14 (en el Comité de la Coalición) con el requisito que sean jóvenes con participación destacada en abril 2018. Se privilegia así el derecho a la igualdad de todos los jóvenes sin discriminar a nadie con jóvenes de primera o de segunda. Los jóvenes tendrían el cincuenta por ciento de los votos de la Coalición, la propuesta le da una gran preponderancia al sector juvenil universitario», refirió el jurista Pallais.

AUN ve mayor cuota a partidos políticos

Max Jerez, de la AUN que es integrante de la Alianza Cívica, dijo a LA PRENSA que no les convence el mecanismo porque sigue bloqueando a los movimientos juveniles desligados de los partidos políticos.

«La propuesta de los siete votos proviene del PLC y los demás partidos. Busca duplicar los votos por organizaciones incluyendo a sus juventudes partidarias para mantener el control de la toma de decisiones más que resolver el asunto de fondo sobre los jóvenes y su participación», afirmó Jerez.

Lea también: Coalición Nacional nombra a su comité que se encargará de buscar un acuerdo con sector juvenil

Jerez es uno de los líderes universitarios de las protestas sociales contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y fue parte, como miembro de la Alianza Cívica, de los dos diálogos nacionales que buscaron solucionar la crisis sociopolítica y que fracasaron porque el régimen se negó a cumplir los compromisos firmados.

Los movimientos estudiantiles surgidos de la rebelión social reclaman su representación autónoma con derecho a voto dentro de la Coalición. Han criticado que las siete organizaciones y partidos ya integrantes del grupo opositor han coartado los espacios a los jóvenes.

Tres sillas independientes

AUN mantiene que lo viable es que se les otorgue tres miembros con derecho a voto al sector juvenil en el Comité de la Coalición, donde cada silla la ocupe el grupo de estudiantes que es parte de la Alianza Cívica, otro que está en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y el tercer puesto «para los jóvenes de los partidos en caso de que hayan».

Ese esquema de tres puestos en el Comité Nacional, para Jerez, permite a los grupos emergentes mayor incidencia en la toma de decisiones. Insistió en que el esquema actual y la propuesta que se les hace «no corresponde con el peso la representación juvenil de las organizaciones emergentes de abril en la toma de decisiones».

PLC los quiere en un consejo

AUN rechazó además que los partidos quieran imponer la forma en que los movimientos estudiantiles que surgieron a raíz de las manifestaciones se organicen en un consejo nacional de la juventud para que ahí decidan las posiciones que tendrán en la Coalición. Para el sector juvenil eso es querer anularles su independencia.

Puede interesarle: ¿Por qué el Papa Francisco le dijo a monseñor Silvio Báez que el régimen de Ortega «está bastante debilitado»?

Rosales refirió que como PLC propusieron que, siendo siete movimientos de jóvenes y estudiantes de las organizaciones de la Coalición, se unifiquen en un consejo nacional de juventud.

«Queremos que cada organización nombre a cinco representantes jóvenes, es decir serían 35 jóvenes de las siete organizaciones, que integraría el consejo nacional de juventudes donde los muchachos decidan las acciones, propuestas y cómo va a ir a votar en la Coalición Nacional», dijo Rosales, del PLC.

El dirigente estudiantil Jerez no está de acuerdo con ese modelo. «Hay un intento de equiparar el voto de las organizaciones de jóvenes en los partidos al de las organizaciones emergentes independientes. Los votos de las organizaciones partidarias están sujetas a sus estatutos partidarios, no pueden apoyar algo distinto por ello es respaldo para el propio partido. Esa no es la realidad de los movimientos juveniles emergentes dentro de la Alianza Cívica y en la UNAB.

La Coalición Nacional la integran el PLC, la FDN, el partido Yatama, la Alianza Cívica, UNAB, el Movimiento Campesino y el Partido Restauración Democrática (PRD).