«Un golpe en la boca puede provocar la pérdida de los riñones». Los argumentos de los forenses para justificar violencia contra opositores de Ometepe

Durante la última sesión de juicio contra los autoconvocados de la isla de Ometepe pasaron a declarar cinco testigos, entre estos, tres forenses y dos peritos policiales, quienes sorprendieron a los asistentes con argumentos como que un golpe en la boca puede provocar la pérdida de los riñones, afirmaron las defensas de los acusados.

El juicio contra Amílcar Cerda Cruz, Juana Estela López Alemán, Edwin Javier Mora Cajina, Edman Jean Carlos Mora Ortiz y Justo Emilio Rodríguez López, éste de 68 años, todos originarios de Esquipulas de Ometepe, se desarrolla en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua.

Según las defensas de los procesados, los forenses basaron sus dictámenes en suposiciones y no se apegaron al protocolo de objetividad.

Por ejemplo, explicaron los abogados, el forense Fernando Larios quien hizo la valoración física al oficial Noel Reyes Fonseca quien supuestamente recibió en la trifulca una patada en la boca y perdió dos piezas dentales, según la Fiscalía, dijo que al agente de la Policía Orteguista le quedaría una cicatriz visible en el rostro. Sin embargo, la herida es por dentro de la boca, y no es visible.

«El forense dijo que el dolor es una lesión y le argumentamos que es un síntoma, no hay lesión en la rodilla», dijo la abogada y la activista María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

El mismo forense Larios dijo que «el golpe en la boca podrían más adelante causar la pérdida de los riñones» y por eso había estado en peligro la vida del oficial de la Policía Orteguista, según relató el abogado Ever Acevedo, también de la CPDH, quien igual ejerce defensa de los autoconvocados en dicho caso.

«El derrame de mioglobina, la proteína muscular que se libera de los músculos esqueléticos y se derrama en el torrente sanguíneo, los resultados a menudo conducen al daño del riñón», cita el dictamen de los forenses presentado en el juicio.

Al respecto el abogado Acevedo dice que según la normativa 002-2010 del Instituto de Medicina Legal (IML) el diagnóstico médico legal debe ser objetivo, conforme a los hallazgos encontrados y no en suposiciones.

En el mismo sentido la abogada y activista Yonarqui Martínez expresó: «Los forenses presentaron dictámenes irreales, faltos de objetividad. Exageraron para tratar de demostrar que hay lesiones físicas graves. Que el policía venga a mentir es normal, pero que un forense venga a inventar resultados es inaudito», comentó la abogada Martínez, quien también defiende en el caso.

Policía afectado por abandono de sus compañeros

Mientras la psicóloga forense Teresa Marenco determinó que hay daño psíquico en el oficial Reyes Fonseca porque este manifestó: «Me siento feo porque me abandonaron, si hubiera sido yo no abandono a mis compañeros. Todo lo que viví fue porque me dejaron. no puedo dormir porque sueño que me cuelgan», manifestó el oficial a la psicóloga, de acuerdo a otro de los dictámenes presentados en el juicio.

Al resto el abogado Acevedo, refirió que «el oficial es claro que lo que le afecta es que sus compañeros lo hayan abandonado y no demuestran que mis representados le hayan causado daño psicológico», dijo Acevedo.

El juicio fue suspendido a petición de la Fiscalía porque ya no habían más testigos que evacuar y el judicial programó la continuación de juicio para el próximo 15 de julio, cuando supuestamente la Fiscalía presentará todas las pruebas documentales.

Recordaban a los caídos en las protestas de 2018

Todos los procesados son acusados de lesiones graves, obstrucción de funciones, tentativa de homicidio, secuestro extorsivo, homicidio frustrado, daño agravado y robo agravado.

Los hechos se dieron el 19 de abril de 2020, cuando los acusados celebraban el segundo aniversario de la rebelión de abril de 2018 en el parque de la comarca y la Policía Orteguista llegó a agredir a los jóvenes. La población reaccionó tirando piedras y palos a los policías cuando estos se llevaban preso a los jóvenes.

Por los mismos hechos se procesa a Yubrank Mora Romero y Engel José López Mora, pero en causa separada porque estaban hospitalizados por las heridas que la policía les causó con armas de fuego el día de los hechos. La audiencia inicial para ellos se desarrolló el 11 de junio pasado, informó el abogado Frank Flores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) quien los representa en juicio.

Ambos jóvenes quedaron con lesiones permanentes en sus piernas, ya que fueron lesionados por la policía, quien les disparó cuando ellos estaban en el parque de Esquipulas el 19 de abril homenajeando a los caídos durante las protestas del 2018.

«En la acusación la Fiscalía no expresa cómo es que estos jóvenes salieron heridos, porque la policía no quiere asumir que llegaron disparando contra ellos con fusiles AKA, bombas lacrimógenas, entre otras clase de armas», dijo el abogado Flores.