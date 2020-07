Kevin Sánchez, de 26 años, sueña jugar algún día en la Selección de Futbol. El portero del CD Junior trabaja cómo nunca para lograr su objetivo porque el tiempo se agota y no tiene más excusas para sacar a relucir el potencial que lo han llevado a procesos de selecciones menores. Es ahora o nunca y lo sabe. Por eso asegura estar motivado para defender la titularidad que tenía en Segunda División y empezar a establecerse en Liga Primera donde debutó en 2013 y desde entonces ha jugado dos partidos.

«Sé que puedo establecerme, si no lo he hecho es porque no he puesto de mi parte, si he estado en la Sub-20 con Enrique Llena y la Sub-23 con Henry Duarte», asegura Sánchez, quien reconoce le ha faltado más disciplina y enfocarse en sus objetivos. «Creo que antes he sido bien inmaduro, como que no pensaba bien las cosas, estaba más chavalo, pero voy madurando, tengo más ambición», sostiene Sánchez.

El futbolista del barrio Unión Soviética de Managua manifiesta que su motivación es ser uno de los mejores porteros en 2020. «No lo he sido porque me ha faltado perseverancia, no he puesto todo de mi parte. Mis amigos me dicen que puedo logrado y que no lo he hecho porque he sido haragán, que bien estuviera en la Selección de Futbol y ganando más», indica Sánchez.

Douglas «el Pibe» Urbina es un técnico nacional que sabe detectar jugadores con proyección. En 2013 lo debutó con Juventus y en 2019 lo integró al CD Junior, a pesar de no estar en su mejor. En inicio de 2020 le dio la titularidad en la Segunda División donde acumuló 562 minutos sin recibirlo goles entre Liga y Copa. «Él ha sido una persona muy especial conmigo, siempre me ha apoyado y ha creído en mí», señala el portero del Junior sobre el Pibe, quien ha destacado como principal virtud su buen juego con los pies.

La suplencia no es un estigma para Sánchez porque sabe que tiene condiciones y tiempo para lograrlo. Solo le falta poner el compromiso que ha requerido para responder a la confianza depositada por cada uno de sus entrenadores. La titularidad será compleja porque el exseleccionado Diedrich Téllez y el seleccionado Sub-20 Geremy Espinoza tiene la misma hambre por el puesto. «La competencia es sana. Todo depende mí».