The Economist Intelligence: desempleo en Nicaragua alcanzará un 9.5 por ciento este año como consecuencia de la pandemia

The Economist Intelligence Unit (EIU) advirtió que el desempleo en Nicaragua aumentará fuertemente este año como consecuencia de la pandemia y volverá a los niveles del 2019 hasta en el 2024, lo que en aumentaría aún más los niveles de pobreza en el país.

El desempleo el año pasado alcanzó un 7.1 por ciento y según EIU este año llegará a 9.5 por ciento y el próximo año descenderá a 8.6 por ciento. Pero será hasta el 2024 que llegué a 7 por ciento.

De hecho el informe de Coyuntura más reciente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) detalla que este año entre 59,300 y 123,400 personas habrán perdido su empleo, con lo que el saldo de desempleados al final del año —tomando en cuenta los empleos que se perdieron el año pasado— se ubicaría entre 272,600 y 236,700 personas.

Funides señala que la proyección hecha por la firma británica coincide con los números que ellos han presentado, en cuanto a la tasa de desempleo.

“La proyección económica nuestra coincide con la que ha hecho The Economist, el porcentaje de 9.4 por ciento en la tasa de desempleo es el escenario moderado que nosotros planteamos, estamos bastantes iguales”, detalla un técnico de Funides.

Expresó que muchas personas van a pasar a un nivel de productividad mucho más bajos, lo que implica ganancias mucho más bajas, “por lo tanto a lo que se le debería dar seguimiento es al subempleo, que está entorno al 50 por ciento pero que no tenemos cifras oficiales, no tenemos una proyección sobre eso, porque esas cifras hace tiempo no se publican”.

En términos porcentuales volveremos al mismo nivel del 2019 en el 2024 según lo expuesto por EIU, al respecto Funides indica que hay que tomar en cuenta que la población va creciendo, “entonces los números no van a ser los mismos, la visión The Economist para los siguientes años es que vamos a quedar con tasas de crecimiento mucho más baja que la que miramos iniciada la crisis”.

Proyección es creíble

Por su parte el economista Róger Arteaga, considera que las cifras que presenta EIU son acertadas y creíbles, porque basan en un análisis científico.

“Las proyecciones más exacta son las que hace Funides y The Economist. Cuando hablan de una recuperación hasta el 2024, esa proyección es creíble que la que puede dar el Banco Central, porque esta institución está sesgada a una acción política no económica, en cambio The Economist no tiene que ver en política, sino que es una proyección científica, que se hace utilizando un modelo econométrico, donde ven el comportamiento de los sectores económicos y de ahí se derivan las proyecciones de desempleo”, explicó Arteaga.

Por su parte el economista y catedrático Luis Murillo considera que posiblemente el porcentaje de desempleados en el país sea mucho mayor de lo estimado.

“Yo creo que en la actualidad la situación es mucho más grave, nosotros no nos vamos a recuperar en cinco años, porque es fácil destruir pero muy difícil reconstruir, se necesita una voluntad de inversionista y yo creo que eso no existe en Nicaragua, yo considero que The Economist es un poco optimista al creer que en el 2024 vamos a recuperarnos, porque hay sectores que se han deteriorados, fuertemente”, dijo Murillo.

El impacto en las remesas

EIU señala que como consecuencia del desempleo se verán mermadas las remesas familiares, la cuales han servido con un colchón estabilizador de las economías.

“La pandemia de coronavirus está causando un colapso en las remesas de los trabajadores que plantea riesgos significativos a corto y mediano plazo para América Latina y el Caribe. Las remesas han sido durante mucho tiempo una fuerza estabilizadora para muchas economías regionales, especialmente en América Central y el Caribe, donde actúan como una fuente resistente de financiamiento externo y un motor constante de consumo privado”, detalla el análisis económico de EIU.

Explica que el aumento del desempleo en los países emisores, principalmente los Estados Unidos causará una fuerte caída en las remesas este año, lo que ampliará la recesión económica, “aumentará los riesgos de la balanza de pagos, perjudicará los ingresos fiscales (a través de canales indirectos), restringirá la liquidez en el sector bancario y tienen un profundo impacto social a medida que aumentan los niveles de pobreza”.

La influyente firma británica mantiene que este año la economía de Nicaragua caerá un 8.2 por ciento, por encima de lo estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sitúa la contracción en -6 por ciento y el Banco Mundial que prevé una caída de -6.3 por ciento.