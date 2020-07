Crónica | Centro comercial: los letreros “hablan” del Covid-19

Aunque está en una tienda grande de Galerías Santo Domingo, no es un letrero bonito ni llamativo. Da la impresión de que no lo elaboraron los encargados de la publicidad del negocio, sino que lo compraron hecho porque la primera parte está en inglés y luego en español. Pero lo que se lee es algo cálido y acogedor, como cuando llegas a casa y salen los niños a recibirte. “We missed you! (¡Te extrañamos!). Nos alegramos de volver a verte”.

¿Por qué tanto cariño hacia los clientes? La respuesta la tienen siempre los letreros. Las palabras más recurrentes en los mismos, que están colocados casi en todos los negocios, son “Rebajas” y “mascarillas”. En esas dos palabras parecen resumirse lo que pasa en el lugar.