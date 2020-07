Crónica | Mercado Oriental: No se atiende sin mascarillas

Hoy es miércoles y me encuentro en el centro del mercado más grande de Nicaragua y, quizá, de Centroamérica. No suelo venir a menudo, aunque ya lo he hecho en otros tiempos. Yo lo recuerdo parecido en estos días: calles apretadas, embotellamientos, hombres bajando cajas en tiendas de tres pisos y vendedores enamorando clientes. Una fila de carros a cada lado de las calles y los pitos haciendo eco en el ambiente.

Falta un cuarto de hora para las nueve de la mañana y el calor está a tope. Es un calor típico de esta ciudad: avasallador, angustiante, pegajoso. La ropa se adhiere al cuerpo por donde transpiro, mientras esquivo canastos, baldes y charcos de agua sucia. A los costados y de frente me topo con gente con mascarillas, alcohol gel y desinfectante. Ya no es una imagen nueva de este lugar ni de ningún otro, porque los raros son ahora los que no las llevan y no guardan la distancia que tanto repiten los doctores. En este sinfín de callecitas que todos los años se come más espacio en Managua, es más que imposible guardar la distancia recomendada de más de un metro.