Las razones por las que no se debe usar mascarilla cuando se hace ejercicio

En el partido de vida o muerte contra Matagalpa, Javier Robles conecta un doble que barre las bases. A pesar de usar una mascarilla no le impide seguir la trayectoria del lanzamiento. Termina agotado al llegar a la segunda almohadilla y, tras haber acabado el episodio, sintió una sensación de mareo cuando estaba en su posición defensiva en al jardín derecho. El médico del Bóer lo revisó y tras cinco minutos siguió jugando como si nada hubiera sucedido.

Otra situación similar ocurrió con Oscar González de Chontales durante la serie contra Estelí. Tan solo al estacionarse en la tercera almohadilla luego de correr con mascarilla se le vio con incomodidades respiratorias. De la misma manera que Robles fue revisado por el médico del equipo y, después de descansar unos minutos, se reincorporó y jugó sin problemas los dos partidos restantes.

Esa misma preocupación que embarga a los deportistas les sucedes a las personas que simplemente usan la mascarilla para ejercitarse en casa o salir a correr en lugares despejados: ¿Hay que utilizar mascarillas para ejercitarse o practicar algún deporte? Según la Organización Mundial de Salud: «No es conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico, porque podría reducir la capacidad de respirar con comodidad. Además, la mascarilla se puede humedecer más rápidamente con el sudor, lo cual puede dificultar la respiración y promover el crecimiento de microorganismos. Lo importante para protegerse durante el ejercicio físico es mantenerse al menos a un metro de distancia de las demás personas», concluye el organismo de mayor importancia en temas de salud.

Según el doctor José Antonio Delgado, experto en salud pública, lo que le sucedió a Robles y a González pudo haber sido causado por el uso de la mascarilla. «El proceso de la inspiración y espiración debe estar libre de todo obstáculo y al usar mascarilla hay una barrera en ese proceso. Cuando una persona hace actividad física, requiere una mayor cantidad de oxígeno a los pulmones para que se distribuya en el torrente sanguíneo, por lo tanto, no es conveniente su uso en ese sentido, porque además de reducir la capacidad de respirar, el sudar humedece más rápido la mascarilla y dificulta aún más la respiración y genera la proliferación de microorganismo que generan otros problemas. Por ejemplo, se ha visto que el uso prolongado desarrolla mucho acné porque hay un proceso de proliferación de bacterias en la piel y te genera un daño», explica.

En relación a los ejercicios como el ‘running’ o el ciclismo o algún tipo de baile es enfático al expresar que es incorrecto el uso de la mascarilla. «En el caso específico del beisbol, todos los peloteros de cuadro podrían no usar mascarilla porque su distancia es más de dos metros con los otros jugadores. Los de más riesgo son: el receptor, el umpire y el bateador. Cuando llega a la base se pierde la distancia y el violentar esta medida de contención hace que tarde o temprano uno de los peloteros o jueces vaya a adquirir la enfermedad, es cuestión de tiempo. No obstante, quiero aclarar que jugar beisbol no es una actividad necesaria en tiempos de crisis y lo más correcto es su cancelación».

De puerta cerrada a cinco mil personas

El sábado la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior (CNBS) emitió un comunicado donde se cambiaban las nuevas reglas que habían impuesto semanas atrás de jugar a puerta cerrada, permitiendo el ingreso de 5,000 fanáticos a las series de semifinal y final. La diferencia es que todos los partidos se realizarían en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

«Dentro de las principales medidas de contención son el uso de mascarilla, lavado de manos, protector de cara y distancia de dos metros. Esas son las herramientas más importantes. Cuando yo rompo esta medida y llamo a un conglomerado, coloco el factor riesgo elevado al convocar a cinco mil personas. Uno puede pensar que está bien porque el estadio tiene capacidad para 15 mil personas, pero cómo van a llegar los fanáticos, qué protocolo seguirán dentro. El país no está en una situación para permitirse decisiones como esa. Asimismo, Managua es el foco principal de la enfermedad según las cifras no oficiales del Observatorio Médico», reitera Delgado.

Evitar asistir a los gimnasios

Para el doctor Delgado es entendible que los dueños de gimnasios estén empezando a abrir nuevamente por el asunto económico, no obstante, recomienda evitar asistir a este tipo de instalaciones. «La principal medida para que se desarrolle el virus es perder la distancia de dos metros. Los gimnasios al igual que los lugares donde se baila zumba son lugares cerrados y no muy ventilados. Y el virus podría comportarse con transmisión aérea y el contacto con las cosas. Para que tengas una mejor idea, hasta en Grandes Ligas están equivocados en realizar la temporada. Es una mala decisión desde el punto de vista médico. Cada vez más se encuentran casos de jugadores contagiados», concluyó el doctor Delgado.