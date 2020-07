Detienen a niño de 12 años por insultos racistas a un jugador de la Premier League

El delantero del Crystal Palace, WilfriedZaha, de nacionalidad marfileña, denunció los insultos racistas que recibió a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, el delantero publicó varias capturas de pantalla de los mensajes que recibió en el día previo al enfrentamiento de su club contra el Aston Villa. La persona le amenazaba con ciertos mensajes acompañado de una serie de imágenes relativas a insultos para las personas de color. “Mejor que no marques mañana negro, o iré a tu casa vestido como un fantasma”, escribía esta.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ

— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020