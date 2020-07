La actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, muere a los 57 años

Kelly Preston, actriz y esposa de John Travolta, murió a los 57 años.

«Mi hermosa esposa Kelly perdió su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Enfrentó una valiente lucha con el amor y apoyo de muchos», publicó este lunes Travolta en Instagram.

La pareja estuvo casada durante casi 29 años.

La carrera de Preston incluyó papeles en Twins («Los gemelos golpean dos veces»), From Dusk till Dawn («Del crepúsculo hasta el amanecer» o «Abierto hasta el amanecer»), Jerry Maguire y The Cat in the Hut.

También colaboró con su marido en Battlefield Earth («Campo de batalla: la Tierra» o «Batalla final: Tierra») y Gotti.

En su publicación, Travolta agradeció a los trabajadores de salud que cuidaron a su mujer «además de a sus muchos amigos y seres queridos que estuvieron a su lado».

«Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que discúlpenme por adelantado si no saben de mí por un tiempo. Pero por favor sepan que siento su cariño para las semanas y meses que nos esperan mientras sanamos».

«Con todo mi amor, JT», escribió.

John Travolta, quien estuvo casado con Preston durante 29 años, agradeció su apoyo a los trabajadores de salud, amigos y familiares. LA PRENSA/AFP

Uno de los hijo del matrimonio, Jett Travolta, murió en enero de 2009, con 16 años, a causa de una convulsión durante unas vacaciones familiares en Bahamas.

La pareja tiene otros dos hijos, Ella Bleu y Benjamin.

Su hija escribió en Instagram: «Nunca conocí a alguien más valiente, fuerte, hermosa y cariñosa como tú».

Un representante de la familia le dijo a la revista People que Preston quiso mantener privado su diagnóstico de cáncer.

«Estuvo sometida a tratamiento médico durante algún tiempo, apoyada por sus familiares y amigos cercanos», indicó el representante.

«Era un alma llena de luz, hermosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que le daba vida a todo lo que tocaba. Su familia pide comprensión sobre su necesidad de privacidad en este momento».

Nació en Honolulu, Hawái, bajo el nombre de Kelly Kamalelehua Smith, pero se lo cambió a Kelly Preston antes de obtener su primer papel en el cine, en la comédica romántica Mischief, y luego participó como tal en otra comedia adolescente, Secret Admirer.