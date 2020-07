The Lancet: impacto de Covid-19 puede elevar muertes por VIH, tuberculosis y malaria

El impacto del Covid-19 en los sistemas de salud pública de algunos países de ingresos bajos o medios podría aumentar en los próximos cinco años el número de muertes por VIH, tuberculosis y malaria, según un estudio que publica este lunes (13.07.2020) la revista The Lancet Global Health.

Un equipo del Imperial College de Londres -que firma la investigación- destacó, sin embargo, que «aún existe la oportunidad de reducir sustancialmente» el posible aumento de decesos por esas otras enfermedades si se mantienen los servicios fundamentales relacionados con ellas.

Lea además: Hospitales en Panamá, al borde del colapso por explosivo incremento de COVID-19

El estudio creó modelos sobre el impacto del nuevo coronavirus en los sistemas de salud pública de países con ingresos bajos y medios y su repercusión en otras enfermedades. Los autores advierten de que es difícil predecir el verdadero impacto de la actual pandemia y su respuesta en otras enfermedades, especialmente cuando se desconoce tanto sobre el virus, y la medida en que pueden verse afectados programas de salud contra otras enfermedades.

NEW—Some low- & middle-income countries (LMICs) could see HIV, TB & malaria deaths increase by as much as 10%, 20% & 36%, respectively, in next 5 years due to health service disruption caused by #COVID19: new modelling research @LancetGH @imperialcollege https://t.co/l71gKRCNsv pic.twitter.com/Eaql3mdkIN

— The Lancet (@TheLancet) July 13, 2020