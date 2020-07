Madre denuncia que su hijo preso político pidió atención médica por su crisis de asma y le respondieron con una golpiza

La situación que vive el preso político Kevin Antonio Zamora Delgado, de 19 años, en la cárcel La Modelo, es prueba de que la represión y las torturas siguen a la orden del día contra quienes se sublevaron contra el régimen de Daniel Ortega, desde 2018. Zamora tiene asma y duerme en el suelo desde que le quemaron su colchoneta los reos comunes.

Martha Iliana Delgado Vargas, mamá de Zamora, denunció que su hijo fue apaleado por los custodios por pedir atención médica cuando tenía una crisis de asma, enfermedad que padece desde su niñez. «Él padece de asma. Me contó que tuvo una crisis de asma y pidió atención médica. Como no le hacían caso, comenzó a golpear los portones, porque él sentía que se ahogaba. Entonces al ponerse así él, solo me lo sacaron a golpearlo. Ningún médico me lo atendió, solo me lo sacaron a golpearlo», relató Delgado.

Delgado ve a su hijo cada quincena, en las visitas al Sistema Penitenciario «Jorge Navarro» del municipio de Tipitapa, conocido como La Modelo. El joven está en la Galería 6, celda 51, de la planta alta.

La última vez que lo visitó fue el pasado 9 de julio, cuando Zamora le contó que los presos comunes le quemaron la colchoneta donde dormía, durante un disturbio nocturno entre ellos. El joven estaba dormido cuando sintió el fuego que lo quemaba y se levantó asustado por el pleito entre los reos comunes. Como reclamó por el daño a su colchoneta, todos le tiraron bolas de papel higiénico mojado con aceite. Ahora duerme en el suelo y tiene quemaduras en sus manos por intentar apagar el fuego de su colchoneta.

Zamora es el joven que fue condenado a seis años de cárcel por encontrarle líquido para limpiar inodoros en su mochila. La Policía Orteguista (PO) le atribuye a Kevin la fabricación de bombas artesanales con papel de aluminio y ácido muriático. Además, le atribuyen la explosión de dos bombas en Managua, una sobre la carretera a Sabana Grande y otra por hotel Oasis en julio de 2019, sin pruebas porque nadie lo vio ni testificó al respecto, sostuvo durante el juicio el abogado que lo defendió, Eber Acevedo. Según los policías orteguistas que declararon en el juicio, ese líquido, que sirve para limpiar inodoros, iba a ser utilizado por el joven para fabricar bombas, lo que nunca pudo ser comprobado.

Brutalmente golpeado en la detención

Zamora fue brutalmente golpeado por la PO cuando lo detuvieron el 10 de septiembre de 2019. Cuando su mamá lo llegó a visitar por primera vez en las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), el joven tenía la oreja izquierda reventada de los golpes y la cara con varios moretones. El joven perdió la audición del oído izquierdo, aseguró su mamá.

La señora Delgado reconoce que su hijo participó en las protestas civiles, pero dijo que reclamar no es un delito. Zamora cursaba el quinto año de secundaria en la modalidad sabatina y estudiaba inglés toda la semana.

El último listado de presos políticos que publicó la Alianza Cívica el pasado 4 de mayo, reportó 86 personas detenidas por protestar contra Ortega.

Desde abril de 2018, las personas que se manifiestan contra Ortega son detenidas por la Policía Orteguista (PO) o secuestradas por simpatizantes del régimen de Ortega. Aunque la dictadura ha sacado de la cárcel a la mayoría de los opositores detenidos, bajo condición de convivencia familiar, la mayoría son asediados en su casas y a otros los ha vuelto a encarcelar. En 2018, los presos políticos llegaron a sumar más 700, quienes fueron excarcelados gradualmente en 2019. Los que salieron denunciaron maltrato y torturas.