Colegios privados de matrículas grandes mantienen clases en línea

Un 40 por ciento de colegios privados de Nicaragua mantienen la modalidad de clases a distancia como medida de prevención del Covid-19, pese a que el régimen pretende «normalizar» las clases con el inicio del segundo semestre escolar, el 21 de julio. De acuerdo a fuentes académicas consultadas, esta estrategia se mantendrá mientras los padres de familia no decidan enviarlos al centro educativo por temor al contagio del Covid-19.

De acuerdo a Salvador Vanegas, asesor presidencial para temas educativos, el otro 60 por ciento de centros privados habían suspendido sus clases en línea para el mes de junio, por lo que el Ministerio de Educación, Mined, espera que estos se sumen a la normalidad que quieren imponer en los colegios públicos.

El colegio privado Flor de Loto, en Managua, es parte de ese 60 por ciento que no han renovado el permiso para las clases en línea. De acuerdo al director de ese centro, Armando Morales, la orientación que le brindó el Mined es que reabriera el colegio el 21 de julio.

No obstante, Morales expresó que si bien abrirán las puertas del colegio, retomarían la modalidad de clases a distancia si los padres no envían a sus hijos. «Muchos padres nos están diciendo que no van a enviarlos, nosotros vamos a esperar el 21, pero si no llegan, seguiremos a como estuvimos (clases en línea)», declaró el director. El centro educativo Flor de Loto, implementó esta medida semanas después de confirmar el primer caso de Covid-19, el 18 de marzo.

Vanegas refirió la semana pasada a un medio oficialista que el régimen no optó por suspender las clases, como los demás países en el mundo lo hicieron, «por la salud emocional del niño», y señaló que la escuela representa para el alumno un lugar seguro para socializar y aprender. Sin embargo, no tomó en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indica que los niños y jóvenes tienen las mismas probabilidades de infectarse y de propagar la enfermedad.

Pese a que este segmento tiene menos probabilidades de agravarse, la OMS recomendó seguir con las medidas de cuarentena y aislamiento por el riesgo que presenta el contacto de ellos con personas mayores.

Otros mantienen medida

Los colegios que cuentan con una matrícula más amplia, por ejemplo el colegio La Salle, Centro América, Alemán Nicaragüense, mantienen las clases en línea hasta nuevo aviso.

Bertha Conto, académica del colegio Centro América, manifestó que ellos tienen programado las clases a distancia para las próximas ocho semanas, aunque consideran la posibilidad de que el Mined pueda pronunciarse el próximo 21 de julio cuando regresen de vacaciones intersemestrales los colegios públicos. La comunidad estudiantil de este centro, retomó las clases en línea el pasado 6 de julio.

Conto aclaró que el permiso para seguir bajo la modalidad a distancia no tiene fecha límite, pero si el Mined orienta un reintegro de clases, la comunidad educativa ya está preparando un protocolo de prevención y seguridad. El centro educativo lleva casi cuatro meses bajo este método, por lo que también cuentan con la variable de que los padres de familia rechacen el regreso al colegio.

El colegio Alemán también trabaja bajo esta modalidad para las próximas dos semanas, aunque de continuar aumentando la curva de contagio en el país, las autoridades renovarían el permiso para otras dos semanas más, dijo

Christian Geller, representante de la junta directiva.

«Nosotros cada dos semanas analizamos la situación y hacemos la solicitud (de permiso) al Mined», señaló Geller.

Geller también expuso que las clases presenciales dependerá del acuerdo entre el Mined y los padres de familia, porque no pueden abrir el colegio y los estudiantes no lleguen. «Un colegio sin alumnos no es un colegio, las clases en línea es funcional, va a cambiar el sistema educativo en el futuro pero no va a reemplazar una clase presencial», valoró Geller, que reconoció que si bien ha sido un reto esta modalidad, las experiencias han sido gratificantes.

El gremio médico ha señalado que si se mantienen la convocatoria a actividades públicas, ferias, y no se toma la decisión de suspender las clases, se viviría una ola de contagios dentro de dos semanas. Los especialistas han llamado a la población a que refuercen las medidas de prevención y practiquen la autocuarentena y distanciamiento social.