Zona de Strikes: Oswaldo Mairena un zurdo bravo y eficaz

Cuando Noel Areas dijo que estaba aquí de lanzadores (pasándose el dedo índice por la frente), Oswaldo Mairena se puso triste, pero no estaba dispuesto a dejar de luchar.

Dar la batalla era algo que Mairena había aprendido desde niño. Su padre murió cuando él tenía 17 meses y vivió las luchas de su mamá para sacarlo adelante a él y sus hermanos.

“Si no es aquí, pues será en otro equipo, pensé yo, pero don Humberto Galeano logró convencer a Noel de que al menos me probara y cedió. Le gusté y me quedé”, recuerda.

Mairena asegura que junto a Omar Varela, los mandaron a correr. Y corrieron y corrieron que hasta perdieron la cuenta de las vueltas que le dieron al terreno de juego.

«Yo creo que Julio Juárez por estar concentrado en otras cosas con los pítcheres, se le olvidó que nos había mandado a correr y terminamos casi desmayados con Varela», afirma.

Ya en el equipo, el inicio no fue fácil para el zurdo de 18 años, nacido en El Dulce Nombre de Jesús, Somotillo, Chinandega. Terminó ese año 1993 con marca de 3-5 y 8.55 en 53.2 episodios.

Sin embargo, algo vieron de especial que lo dejaron en el plantel. Y no solo eso, el San Fernando lo tomó como refuerzo y brilló en los playoffs. Ahí nos dimos cuenta que no tenía miedo.

Un año después estaba en la Selección Nacional para el Mundial aquí en 1994, pese a haber llegado como invitado al equipo. Su debut fue una lechada 4-0 ante Francia el 10 de agosto.

Y aunque su balance era adverso a nivel nacional (3-4 y 3.68 en 1994 y 10-15 y 3.03 en 1995), al zurdo siempre lo tomaban de refuerzo y resultaba decisivo en las postemporadas.

Su reputación de valiente creció y se consolidó dentro de la Selección. Fue parte del brillante plantel de 1995 que ganó donde llegó. Eso equipo incluso en fogueo venció a Cuba.

Ese año, Mairena vivió la dura experiencia de ser impactado en la frente por una línea de Alberto Hernández, de Cuba, en Edmonton, Canadá, y se repuso sin más secuela que una hendidura.

En 1996, vimos una labor que retrata al zurdo con precisión. En la Final, lanzando con el Bóer, logró tres victorias y un salvamento ante el San Fernando y fue el Jugador Más Valioso.

Ese mismo año viajó con la Selección a las olimpiadas de Atlanta y fue firmado por los Yanquis de Nueva York, quienes lo cambiaron en el 2000 a los Cachorros y subió a las Ligas Mayores.

Mairena, quien fue capaz de repetir su proeza de tres victorias y un salvado en una Final con el Matagalpa ante el Granada en el 2006, no ocultó los nervios en aquel debut en el big show el 5 de septiembre del 2000.

“Miraba el home como a una cuadra. Estaba nervioso. Creo que solo esa vez lo estuve”, confió el zurdo, víctima de jonrón de Todd Walker y tres carreras en un inning ante Colorado, que se impuso 10-3 a los Cachorros.

Los Cachorros solo usaron una vez más a Mairena, quien fue transferido a los Marlins de la Florida el 21 de marzo del 2001. En el 2002 volvió a las Mayores y registró 2-3 y 5.35 en 33.2 episodios.

Oswaldo, único zurdo nica en las Mayores, tuvo 2-3 y 6.06 en 35.2 innings en el big show. Aquí, 84-83 y 3.63 en 1,187 innings y 52 salvados. En Series Finales, que fue su especialidad, tuvo 9-2 y 2.55.