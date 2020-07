Temen que Ortega se esté burlando de la lucha internacional contra el lavado de dinero

CONTENIDO EXCLUSIVO.

El régimen de Daniel Ortega mantiene como coordinador de la Comisión Nacional Antilavado a Iván Acosta, quien desde el 22 de mayo de este año está bloqueado en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), una de las referencias internacionales que los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) utilizan en su lucha contra el financiamiento del terrorismo y actividades ilícitas.

Luego de las sanciones de EE.UU., el régimen quitó a Acosta de varias representaciones estatales, pero lo mantuvo al frente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y también como coordinador de la Comisión Nacional Antilavado. Según un boletín informativo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el 18 de junio de este año Acosta dirigió la octava sesión de trabajo donde se abordaron las acciones a seguir para sacar a Nicaragua de la lista gris del GAFI.

“De manera virtual, se llevó a efecto la octava sesión de trabajo de la Comisión Nacional ALA/CFT/CFP, la cual fue dirigida por su coordinador el Dr. Iván Acosta Montalván, Ministro de Hacienda y Crédito Público, el 18 de junio de 2020”, según cita textualmente el boletín de la UAF disponible en su sitio web.

Eliseo Núñez, economista y analista político, y el economista Róger Arteaga coincidieron en que la permanencia de Acosta al frente de dicha comisión contraviene la lucha mundial contra las actividades ilícitas porque la OFAC es clave en esa batalla internacional y por tanto Ortega se estaría burlando de esos esfuerzos, lo que puede traer consecuencias para Nicaragua.

“Estás hablando de un funcionario a cargo del principal órgano del Estado para diseñar la Estrategia Antilado, porque la UAF es un operador realmente, pero quien diseña es realmente la Comisión Antilavado, es decir está encima de todo. Esto es una burla al sistema, el GAFI, que es el acuerdo americano sobre lavado de dinero interamericano y la lista OFAC, que también se deriva de los acuerdos GAFI, alguien que esté en esa lista y que encabece la Comisión Antilavado de un país es como que pongás vos a cargo de la Comisión Antinarcótico al Chapo Guzmán. Ese es el equivalente, es como que vos tengas a alguien en la lista de principales buscados por narcotráfico y lo pongás para el tema de prevención de consumo de droga”, afirmó Núñez.

Núñez y Arteaga temen que Nicaragua vea deteriorada aún más su imagen a nivel internacional en cuanto a la lucha antilavado, por la permanencia de Acosta frente a esta comisión, cuya decisión es calificada como un capricho de Ortega que pretende desafiar a Estados Unidos, que es uno de los países más exigentes en el combate del crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Para Núñez Ortega está forzando a que Nicaragua salte de la lista gris del GAFI a la lista negra, lo que encarecería las transacciones financieras en el país. “No hay manera de que no pase a la lista negra de los países que no están cumpliendo, porque vos tenés a alguien que está en la lista de los que lavaron dinero, porque lavado de dinero no solo es por narcotráfico, sino por cualquier delito y también por delitos que tienen que ver crímenes de lesa humanidad, violación a derechos humanos y todo lo demás. Vos venís y tenes a alguien que está sancionado por estos temas como principal jefe de la Comisión que debería velar para que esto se prevenga”, precisa.

Al pasar a la lista negra del GAFI, Núñez explica que eso significaría que toda transacción bancaria “tiene que ser revisada y todo eso significa tiempo y el tiempo en finanzas es dinero. A parte de que le pueden bloquear otros cosas” al país.

Estados Unidos sancionó a Acosta señalado de organizar el soporte financiero del régimen de Ortega y por amenazar a la banca con castigarla si se sumaba a un paro nacional de 24 horas el año pasado. En esa misma lista de la OFAC están dos hijos de Daniel Ortega, Laureano y Rafael Ortega Murillo, el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, señalados por Estados Unidos de estar vinculados en actividades de lavado de activos y otros actos ilícitos.

Comisión pierde credibilidad

Arteaga cree que la permanencia de Acosta al frente de la Comisión le resta credibilidad a todo lo que haga esta. “Con un sancionado que esté coordinando una comisión de antilavado, la GAFI no lo va a considerar como alguien confiable y que puedan incluso aceptar información que la genere él”. Y aunque el funcionario no firmara los documentos que generara la Comisión Nacional Antilavado, con solo el hecho de que él sea el coordinador, es el que certifica la información que se envía al GAFI, lo que restará credibilidad a las decisiones o acciones que se deriven de dicha comisión.

“Lo que diga Acosta no va a tener ningún peso ante los organismos internacionales que vigilan lo de lavado de dinero…No vale la credibilidad de cualquier cosa de lo que Acosta haga en nombre de esa comisión, eso nadie lo va a hacer, menos Estados Unidos y los organismos financieros internacionales”, enfatiza Arteaga, quien cree que el ministro al estar comprometido con Ortega, quien lo mantiene en el cargo por su lealtad, este permita que se actúe con impunidad y que además trate de perseguir a los bancos nacionales en represalia.

De hecho este año Nicaragua ha retrocedido en cuanto a reconocimiento internacional en materia antilavado. En febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional decidió regresar al país a su lista gris y calificó de deficiente su lucha contra el lavado de dinero. Luego en mayo, la Unión Europea metió al país en su lista de naciones que “plantean amenazas significativas para el sistema financiero europeo” en materia antilavado.

Tener a Acosta frente a dicha comisión “es un absurdo, es algo que no debería suceder y es una enorme muestra del cinismo de cómo se manejan las cosas públicas en este país… Es sacarle la lengua básicamente al sistema internacional de prevención de lavado, tener a un sancionado a cargo de esta comisión”.

Difícil que la UE reconsidere su decisión

Pero la decisión de Ortega de mantener a Acosta como el principal funcionario en la lucha antilavado de Nicaragua también es un obstáculo para que la Unión Europea reconsidere su decisión de tener a Nicaragua en su lista negra antilavado, tal como lo solicitaron los cancilleres del Sistema de Integración Centroamericana en junio pasado, donde también abogaron por Panamá.

“Si querés pedirle a alguien que te saque de una lista de promotores de lavado de dinero, o de alto riesgo en que se puede lavar dinero y tenés a alguien a cargo del órgano que se dedica a esto a alguien que está siendo acusado de lavar dinero, entonces eso te puede decir dónde estamos parados”, se plantea Núñez.

Ortega desafía a Estados Unidos

Para Arteaga lo que busca Ortega es preocupar a Estados Unidos. “Esta es una forma de no colaborar en la lucha antilavado, porque si quisiera colaborar en la lucha contra el lavado de dinero, entonces él pondría a una persona confiable. Le está diciendo a los Estados Unidos, ahí vean ustedes cómo averiguan quién está lavando dinero, porque yo no les voy a ayudar”, dijo.

Y es que Ortega se estaría aprovechando de la ordenanza de Estados Unidos de que ningún ciudadano de ese país puede entrar en contacto directo o indirectamente con un sancionado por la OFAC y por tanto a ese país se le dificultaría establecer relaciones con Acosta en un tema que es de gran interés nacional para EE.UU., como es la lucha contra las actividades ilícitas.

“Esto es fatal, están descalificando al país y si ya está en la lista de países de riesgo para el lavado de dinero, entonces lo pueden declarar ya oficialmente un paraíso fiscal, donde cualquiera puede lavar dinero y nadie dirá nada”, advirtió Arteaga.