Naya Rivera: encuentran el cuerpo de la actriz de «Glee» en el lago de California en el que desapareció

La actriz de «Glee» Naya Rivera fue hallada muerta en el lago Piru.

El cuerpo sin vida de Rivera fue encontrado en la parte noreste del lago este lunes, informó la policía del condado de Ventura (California, EE.UU.).

«De acuerdo con la ubicación donde se encontró, la ropa, las características y condición física del cuerpo, estamos seguros de que es Naya Rivera«, afirmó el alguacil del condado, Bill Ayub, en rueda de prensa.

Las autoridades señalaron que el cuerpo estaba cerca de la superficie, sin chaleco salvavidas y descartaron indicios de un acto criminal o suicidio.

La hipótesis principal continúa siendo un desafortunado accidente.

La actriz, de 33 años, desapareció el pasado miércoles tras salir a navegar con su hijo de 4 años en el lago que se encuentra al noreste de Los Ángeles.

El niño fue encontrado solo y dormido en el bote, sin señales de su madre.

El menor dijo a la policía que ambos habían estado nadando pero que la actriz nunca volvió al barco que habían alquilado, informaron las autoridades.

Al parecer, el niño les explicó que su madre lo subió al bote y que luego la vio desaparecer en el agua.

El alguacil apuntó a las fuertes corrientes en el área como posible causa de lo ocurrido.

«Quizá el bote comenzó a irse (…) y ella tuvo suficiente energía para subir a su hijo, pero no para subirse ella misma», manifestó.

La profundidad de las aguas en la zona es de entre nueve y 18 metros, y las autoridades creen que los arbustos del fondo del lago ocultaron el cuerpo hasta que emergió a la superficie por el proceso de descomposición natural.

Después de que la intensa operación de búsqueda y rescate no hallara signos del paradero de Rivera la semana pasada, las autoridades ya habían dado por muerta a la actriz, apuntando a «un trágico accidente».

El lago Piru es una reserva recreacional ubicada a unos 80 km al noreste del centro de Los Ángeles.

Más de 100 personas participaron en la búsqueda, que también incluyó helicópteros y barcos.

Con menos de 30 centímetros de visibilidad debajo del agua durante el día, se trató de una «operación compleja» incluso con el uso de equipos de sonar, señalaron las autoridades.

Rivera comenzó su carrera como actriz y modelo infantil en comerciales de televisión en Estados Unidos.

Pero es sobre todo conocida por interpretar a la animadora Santana López en Glee, serie que la convirtió en una estrella de la televisión estadounidense.

La comedia musical se emitió en la cadena Fox de 2009 a 2015.

En 2014, Rivera protagonizó la película de terror At the Devil’s Door («La elegida del mal»).

El mismo año se casó con el actor Ryan Dorsey, padre de su hijo y de quien se divorció en 2018.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, el pasado martes, la actriz posteó una foto de ella y su hijo con el título «solo nosotros dos».

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020